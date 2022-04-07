Oyuncu Şükrü Özyıldız yapım şirketine açtığı davayı kazandı!

Şükrü Özyıldız 'Kış Güneşi' dizisinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay almadığını iddia etmişti. Ünlü oyuncu Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Şükrü Özyıldız, davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açtı.

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİ

Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız'dan gizlediği öne sürüldü. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep edildi.

60 BİNLİK KAYIP

Dosyaya eklenen Bilirkişi raporunda Şükrü Özyıldız'ın oynadığı 'Kış Güneşi' adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira olduğunu ve ünlü oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğunu tespit edildi.

ÖZYILDIZ DAVAYI KAZANDI

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Şükrü Özyıldız'ın davasını kabul ederek Endemol Meyda'nın ünlü oyuncuya yasal faiziyle birlikte 4 bin 517 Dolar ödeme yapmasına karar verdi.