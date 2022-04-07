Özcan Deniz’in olaylı ayrıldığı eski eşi Feyza Aktan’a bir darbe de kaynından! 2 yıl hapsi isteniyor!

DAVA AÇILDI

Savcılıkça, ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aktan'ın soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. Genç kadın, aracın eski eşi Özcan Deniz tarafından kendisine hediye edildiğini, aralarındaki boşanma protokolünde bu durumun açıkça belirtildiğini kaydetti.

Savcılık ise, DNZ firmasına ait olan aracı iade etmeyen Aktan'ın şirketin ihtarnamesine rağmen uhdesinde tutarak kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Deniz'in kendisine ait olmayan bir aracı protokolde tahsis etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Aktan, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.