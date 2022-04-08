Hakan Çukurova’dan ayrılmaya karar verdi!

HAKAN HİSSELERİNİ ZÜLEYHA'YA DEVREDİYOR!

Çolak ve Betül'ün evlenme kararı Çukurova'ya bomba gibi düşerken, Hakan'dan uzaklaşan Züleyha'nın Fikret'le birlikte Kerem Ali ve Leyla'ya doğum günü düzenlemesi, organizasyona tesadüfen dahil olan bir gazeteci tarafından "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada" şeklinde Çukurova'ya duyurulmuş oldu. Haberi gören Hakan küplere binerken, şehir kulübünde Lütfiye'nin kutlama yemeğine giderek Çukurova'dan gideceğini, hisselerini de bilabedel Züleyha'ya devrettiğini açıkladı. O sırada Fikret'ten gelen kötü bir haber ise ortalığı karıştırdı!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 14 Nisan Perşembe 20:00'de atv'de!