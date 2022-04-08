İkinci şans! Burak Deniz ile Didem Soydan birlikte görüntülendi

BARIŞ İMZALANDI

Burak Deniz ile Didem Soydan 5 ay aradan sonra tekrar bir araya geldi. Barış imzalayan sevgililer önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Birlikte alışveriş yaptıktan sonra habercilere poz verdiler. İlişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen çift "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi.