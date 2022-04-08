İkinci şans! Burak Deniz ile Didem Soydan birlikte görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile görüntülenen Burak Deniz'in, eski sevgilisi Didem Soydan'a geri döndü.
Oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan 2 yıldır devam eden ilişkilerini geçen ekimde bitirmişti.
BARIŞ İMZALANDI
Burak Deniz ile Didem Soydan 5 ay aradan sonra tekrar bir araya geldi. Barış imzalayan sevgililer önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Birlikte alışveriş yaptıktan sonra habercilere poz verdiler. İlişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen çift "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi.