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Giriş Tarihi: 8.4.2022 13:48

İkinci şans! Burak Deniz ile Didem Soydan birlikte görüntülendi

İkinci şans! Burak Deniz ile Didem Soydan birlikte görüntülendi

Son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Burak Deniz, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Manken Didem Soydan ile inişli çıkışlı ilişkisi geçen aylarda sona eren Burak Deniz'in adı, son olarak meslektaşı Deniz Işın ile anılıyordu. Ancak işin aslı başka çıktı. Ters köşe yapan Deniz, eski aşkına geri döndü.

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile görüntülenen Burak Deniz'in, eski sevgilisi Didem Soydan'a geri döndü.

Oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan 2 yıldır devam eden ilişkilerini geçen ekimde bitirmişti.

Posta'nın haberine göre; Ayrılık nedeni ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Biri Burak Deniz ile ekran partneri Alina Boz'un yakınlaşması diğeri de Burak Deniz'in Didem Soydan'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımlarından rahatsız olmasıydı. Ama taraflar söylentileri yalanlamıştı.

BARIŞ İMZALANDI

Burak Deniz ile Didem Soydan 5 ay aradan sonra tekrar bir araya geldi. Barış imzalayan sevgililer önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Birlikte alışveriş yaptıktan sonra habercilere poz verdiler. İlişkilerine yeni bir şans verdiklerini söyleyen çift "Gördüğünüz gibi her şey çok güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi.

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İkinci şans! Burak Deniz ile Didem Soydan birlikte görüntülendi
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