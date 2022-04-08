Oyuncu Ece Yaşar’a, Tatlıtuğ ajanstan 250 bin dolarlık dava

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ'un sahibi olduğu Tatlıtuğ ajans 2017 yılında oyuncu Ece Yaşar ile menajerlik sözleşmesi imzaladı. Ece Yaşar Şubat 2021'de sözleşmeyi feshetti. Feshin hukuki temeli olmadığını ileri süren Tatlıtuğ Ajansı, avukatı Eda Salman aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sözleşmede yer alan cezai şartı isteyerek dava açtı.

''ÖĞRENCİNİN ELDE EDEMEYECEĞİ İMKANLAR''



Eda Salman mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, ''Tatlıtuğ Ajans, Ece Yaşar ile öğrencilik yıllarından itibaren birebir ilgilenmiş, mesleki ve kişisel gelişimi ile için başka ajanslar tarafından gösterilmeyen özel çabalar sarf etmiştir. Ece Yaşar henüz 3. sınıf öğrencisiyken sektördeki en önemli yapımcılardan bir tanesi olan Ay Yapım firmasının sahibi Kerem Çatay ile tanıştırmıştır. Sunulan imkan sektör sanatçıların çok zor elde edebileceği, henüz öğrenci olan birinin ise asla elde edemeyeceği bir imkandır'' dedi.



''ASILSIZ İDDİALAR''



Dilekçede, Ece Yaşar'ın sözleşmenin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmadan imzaladığını ileri sürerek fesih gerekçesinde, ücretinin ödenmediği, ajansın oyunculuk kariyerine katkı sağlanmadığını, gazete ve dergilerde çekim ve röportaj yapılmasına ve sektörel organizasyonlara katılmasına imkan sağlanmadığı iddiaslarının yalan olduğu belirtildi.

İddiaların hayatın olağan akışına da aykırı olduğu dilekçede yer alırken, "Kendisi şirket sayesinde 'Kara Sevda', 'Çukur' gibi önemli yapımlarda yer almıştır'' denildi.



250 BİN DOLARLIK CEZAİ ŞART



Tatlıtuğ Ajansı, oyuncu Ece Yaşar'ın feshettiği sözleşmeye yönelik 250 bin Dolar cezai şart uygulanarak taraflarına ödenmesini talep etti. Tatlıtuğ Ajansı mahkemeden aynı zamanda maddi zararının tespit edilmesini ve uğramış olduğu manevi zarara karşılık Ece Yaşar'ın 20 bin TL tazminat ödemesini talep etti.