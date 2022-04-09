Bu nasıl dostluk! Eski aşıklar Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay baş başa yemekte böyle görüntülendi!

İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum!
Flört ettikleri beş yıl boyunca kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu aşıklar, son olarak mayısta ilişkilerine noktayı koymuştu.
Ama buna rağmen ikisi de "Aramızda aşk yok dostluk var" dedi.
Bu dönemde adı, oyuncu Gülcan Arslan ile anılan İbrahim Kutlay, önceki akşam yine Edwina Sponza ile birlikteydi.
Üstelik birlikte bir ev davetine katıldılar. Ressam Elif Karadayı'nın evinde verdiği yemeğe baş başa giden Kutluay ile Sponza, şimdi ne diyecek acaba çok merak ediyorum.