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Giriş Tarihi: 9.4.2022 10:19 Son Güncelleme: 9.4.2022 10:36

Bu nasıl dostluk! Eski aşıklar Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay baş başa yemekte böyle görüntülendi!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Bu nasıl dostluk! Eski aşıklar Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay baş başa yemekte böyle görüntülendi!

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor. Güzel oyuncu Gülcan Arslan ile İbrahim Kutluay'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran İbrahim Kutluay’ın aradığı aşkı Gülcan Arslan’da bulduğu iddia edilmişti. İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum. Flört ettikleri beş yıl boyunca kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu aşıklar, son olarak mayısta ilişkilerine noktayı koymuştu. Ayrılığın ardından sabah yürüyüşü yaparken Sevgiler Günü'nde bir otele girerken görüldüler. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine akıl sır erdiremiyorum!

Flört ettikleri beş yıl boyunca kaç kez ayrılıp barıştıklarını kendilerinin bile unuttuğu aşıklar, son olarak mayısta ilişkilerine noktayı koymuştu.

Ayrılığın ardından sabah yürüyüşü yaparken Sevgiler Günü'nde bir otele girerken görüldüler.

Ama buna rağmen ikisi de "Aramızda aşk yok dostluk var" dedi.

Bu dönemde adı, oyuncu Gülcan Arslan ile anılan İbrahim Kutlay, önceki akşam yine Edwina Sponza ile birlikteydi.

Üstelik birlikte bir ev davetine katıldılar. Ressam Elif Karadayı'nın evinde verdiği yemeğe baş başa giden Kutluay ile Sponza, şimdi ne diyecek acaba çok merak ediyorum.

Bu saatten sonra "Aşk yok, dostluk var" demelerine kimse inanmaz. En azından ben inanmam.

Benim asıl merak ettiğim ise, tekrar birlikte olduklarını niye gizlemeye çalıştıkları!!!

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Bu nasıl dostluk! Eski aşıklar Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay baş başa yemekte böyle görüntülendi!
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