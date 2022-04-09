‘Hediyemi Cerebral Palsy’li çocuklar için istiyorum’

OYUNCU Ceyda Düvenci, doğum günü vesilesiyle anlamlı bir kampanya başlattı. Düvenci, sevenlerinden hediye yerine Cerebral Palsy Türkiye'ye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) Cerebral Palsy'li çocuklar yararına bağış istedi. 16 Nisan'da 45 yaşına girmeye hazırlanan oyuncu, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı. Düvenci takipçilerine şöyle seslendi: "Doğum günü çocuğu olmama 8 gün kaldı. İlk kez sizden hediyemi istiyorum. Bu yıl, doğum günümde hediyeleriniz yerine desteğinizi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy'li çocuklara armağan ederek iyiliği ve mutluluğu onlarla birlikte paylaşalım istedim. Hadi, hep birlikte engelleri kaldıralım."