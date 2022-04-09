Oyuncu Gülsim Ali’den dikkat çeken itiraf: Güzellik kesinlikle avantaj değil!

Güzel oyuncu Gülsim Ali, Sabah TV'nin bu haftaki konuğu oldu. Tesadüfen güzellik yarışmasına katılan, hiç beklemediği bir şekilde birinci olan Gülsim Ali; oyunculuk kariyeri için yaptığı fedakarlıkları anlattı. Ailesinden ayrı kaldığı için derin bir özlem duyan Ali, "Özlemle başa çıkamıyorum" itirafıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. İşte Gülsim Ali'nin röportajının tüm detayları…

-Çocukluğun Bulgaristan'da geçmiş. Nasıl günlerdi?

Bulgaristan'da doğup büyüdüm, Türk asıllı bir ailenin kızıyım. Bir ablam, bir erkek kardeşim var. Çok güzel bir çocukluk yaşadım. Teknolojiden uzak son nesildim. Sabahtan akşama kadar sokakta oynardım. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.

-Daha sonra güzellik yarışmasına katılıyorsun. Bununla birlikte hayatın değişiyor diyebilir miyiz?

Aslında benim aklımda güzellik yarışması ya da mankenlik yoktu. Uzun boylu olduğum için biraz kambur yürüyorum ve bu babamın hoşuna hiç gitmiyordu. O yüzden beni kursa yazdırdı. Orada da beni görünce 'güzellik yarışması var katılmak ister misin?' dediler. 'Tamam' dedim bir hevesle. Dönüm noktası da diyebiliriz, başlangıç da.

TÜRK DİZİLERİNİN YAYINLANDIĞI SAATTE SOKAKTA İNSAN KALMAZDI!

-Bir süre modellik yapıyorsun. Ama sonra oyuncu olmaya karar veriyorsun. Hatta bir röportajında "Bulgaristan'da Türk dizilerini izlerken oyuncu olmaya karar verdim" şeklinde bir açıklaman var. Türk dizilerinde seni çeken şey ne oldu?

Yaşadığım mahallede Türk dizileri saat 8 gibi yayınlanıyordu ve saat 8'de sokakta insan kalmazdı. İnsanlar gerçekten bağımlısı. İlk başlayan dizi Gümüş'tü, daha sonra Dudaktan Kalbe. Ben de yavaş yavaş seyretmeye başladım. Dönem işlerini daha büyük hayranlıkla takip ederdim. Ablamla sahneleri canlandırmaya başladık evde. Yazma bağlardık, dizilerin sahnelerini birlikte oynardık. Bende bir şey uyandı, ben de yapmak istiyorum dedim.