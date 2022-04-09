Srebrenitsa katliamı’nı Saraybosna’da sahneye taşıyor

Daha önce Polonya ve Romanya'da oyunlar sahneye koyan yönetmen Kemal Başar, Saraybosna Ulusal Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek bir eserin rejisini üstlenecek. Saraybosna Ulusal Opera ve Balesi'nin de katılacağı projede yer alacak oyuncuları seçmek için Bosna'ya giden Başar, şöyle konuştu:"Bu oyun benim için çok anlamlı. 1992'de Avrupa'nın ortasında Sırplar, büyük bir soykırıma imza attı, 10 bine yakın Bosnalıyı öldürdü. Bu insanlık dramını anlatan bir oyun sahneye koymak için Saraybosna'da çalışmalara hız verdik. Oyunumuz Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da prömiyer yapacak."