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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Srebrenitsa katliamı’nı Saraybosna’da sahneye taşıyor

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Srebrenitsa katliamı’nı Saraybosna’da sahneye taşıyor
Daha önce Polonya ve Romanya'da oyunlar sahneye koyan yönetmen Kemal Başar, Saraybosna Ulusal Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek bir eserin rejisini üstlenecek. Saraybosna Ulusal Opera ve Balesi'nin de katılacağı projede yer alacak oyuncuları seçmek için Bosna'ya giden Başar, şöyle konuştu:



"Bu oyun benim için çok anlamlı. 1992'de Avrupa'nın ortasında Sırplar, büyük bir soykırıma imza attı, 10 bine yakın Bosnalıyı öldürdü. Bu insanlık dramını anlatan bir oyun sahneye koymak için Saraybosna'da çalışmalara hız verdik. Oyunumuz Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da prömiyer yapacak."
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Srebrenitsa katliamı’nı Saraybosna’da sahneye taşıyor
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