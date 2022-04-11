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Giriş Tarihi: 11.4.2022 18:14 Son Güncelleme: 11.4.2022 18:41

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı! Mahsun Kırmızıgül: Evliliğimizi kurtaramadık!

Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı! Mahsun Kırmızıgül: Evliliğimizi kurtaramadık!

Son Dakika: Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tarafında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay ihanet görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül, bugün tek celsede boşandı. İşte ayrıntılar...

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızgül, eşi Ece Binay ile sorunlar yaşıyordu. Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tarafından bugün son dakika gelişmesi yaşandı.

15 DAKİKADA BOŞANDILAR

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, Beykoz Adliyesi'nde 15 dakika süren dava sonunda boşandı.

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası için Türkiye'ye döndü.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK"

Duruşmanın ardından ünlü çift, tek celsede boşandı. Kırmızıgül dava sonrası yaptığı açıklamada, "Evliliğimizi kurtarmak için elimden geleni yaptım. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.

İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.

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Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı! Mahsun Kırmızıgül: Evliliğimizi kurtaramadık!
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