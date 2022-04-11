Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı! Mahsun Kırmızıgül: Evliliğimizi kurtaramadık!

İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.