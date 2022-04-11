Son Dakika: Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşandı! Mahsun Kırmızıgül: Evliliğimizi kurtaramadık!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızgül, eşi Ece Binay ile sorunlar yaşıyordu. Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tarafından bugün son dakika gelişmesi yaşandı.
15 DAKİKADA BOŞANDILAR
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, Beykoz Adliyesi'nde 15 dakika süren dava sonunda boşandı.
BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Kızının eğitimi için Amerika'da bulunan Binay, boşanma davası için Türkiye'ye döndü.
İHANET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, eşini aldattığı iddiası Magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül'ün soyadını sosyal medya profilinden sildi.