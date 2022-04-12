Cem Yılmaz ve eski aşkı Serenay Sarıkaya’nın havuz görüntüleri davalık olmuştu! Mahkeme kararını verdi!

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

EVİN havuzunun etraftan çıplak gözle görülebilmesine imkan olduğuna dair rapor verildi. Savcılık, bu rapora dayanarak Yılmaz'ın özel hayatının ihlal edilmediği, evin mahrem alanına girilmediği ve her ne kadar bahçe konutun bir parçası olsa da içerinin çıplak gözle görülebildiğini, çekilen fotoğrafların suç teşkil etmediğini belirterek takipsizlik kararı verdi.