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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:18 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:25

Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Altı yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin sürdürüyor. İlişkilerine bir kez mola veren sevgililerin beraberliği evliliğe doğru gidiyor. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihini açıkladı.

Uzun süredir birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararıyla sevenleri bir hayli mutlu etti.

2015 yılından beri birlikte olan çift, yoğun iş temposundan dolayı tarihi bir türlü netleştiremediklerini söyleyerek, "Hazırlık sürecine yeni başladık.

Yoğun çalışıyoruz. Yaz sonu gibi düşünüyoruz." dedi. Hayaller ve Hayatlar dizisi çekimlerine başlayan Özge Gürel ile ve Serkan Çayoğlu, mekan çıkışı kameralara takıldı.

Hem iş hem de evlilik hazırlıklarını bir arada yürüten ikili düğün tarihi hakkında konuştu.

"BU YAZ DÜĞÜN DÜŞÜNÜYORUZ"

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti Nişantaşı'nda görüntülendi.

Evlilik sorularına yanıt veren ikili, düğünü yaz sonu düşündüklerini, bu durumu o kadar büyütmediklerini dile getirirken, Gürel, "Hazırlık sürecine yeni başladık.

Yoğun çalışıyorum. Yaz sonu gibi düşünüyoruz, yemekli olacak" dedi.

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Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?
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