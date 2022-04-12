Gözde çiftten beklenen haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ne zaman evleniyor?

Uzun süredir birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararıyla sevenleri bir hayli mutlu etti.
2015 yılından beri birlikte olan çift, yoğun iş temposundan dolayı tarihi bir türlü netleştiremediklerini söyleyerek, "Hazırlık sürecine yeni başladık.
Hem iş hem de evlilik hazırlıklarını bir arada yürüten ikili düğün tarihi hakkında konuştu.
"BU YAZ DÜĞÜN DÜŞÜNÜYORUZ"
Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti Nişantaşı'nda görüntülendi.
Evlilik sorularına yanıt veren ikili, düğünü yaz sonu düşündüklerini, bu durumu o kadar büyütmediklerini dile getirirken, Gürel, "Hazırlık sürecine yeni başladık.