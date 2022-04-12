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Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:37 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:37

Güzel oyuncu bombayı patlattı! İlayda Alişan'ın aşk tarifi!

Güzel oyuncu bombayı patlattı! İlayda Alişan’ın aşk tarifi!

"Çukur" dizisindeki 'Akşın' karakteriyle yıldızı parlayan, son olarak da "Masumiyet" ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu İlayda Alişan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İlayda Alişan, aşkla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlayda Alişan’ın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. İşte İlayda Alişan’ın çok konuşulan açıklamaları…

İlayda Alişan aşkı masaya yatırdı. Genç oyuncu, "Aşk bir yemekse, tutku tuzu, biberi, tereyağı, zeytinyağı, her şeyi olabilir. Ama kazara tutku kalmadıysa tadı kaçar. Çabuk bozulur. Yediğin şey sana keyif vermez. 26 yaşında bu konu üzerine aşçı olduysam demek" dedi.

İlayda Alişan, All dergisine konuştu. 26 yaşındaki oyuncu çok plan yapmadığını belirtip şunları söyledi:

"Birkaç yıl öncesine kadar daha programlıydım. Artık hayatı akışında yaşamayı sevenlerdenim."

"Tam güvenli alan insanıydım. Ama öyle bir dönemeç oldu ki, kabuklar kırıldı, pek çok şeyi değiştirdim."

"U dönüşü yaşadım. Bununla birlikte hayatın sadece şanına güvenerek adımlar atabileceğin bir yer olduğunu düşünmüyorum. Önlemimi alır, akışa bırakırım."

İlayda Alişan ayrıca "Kendimi övmeyi hiç sevmem ama sorumluluk sahibiyim, herkese hak ettiği değeri veririm, azimli, dakik ve çalışkanım." dedi

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Güzel oyuncu bombayı patlattı! İlayda Alişan'ın aşk tarifi!
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