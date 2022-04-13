Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan, Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova", 14 nisan perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Fikret Fekeli hakkın rahmetine kavuşmuş!" | Video