Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan, Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova", 14 nisan perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Fikret Fekeli hakkın rahmetine kavuşmuş!" | Video
132.Bölüm Özeti:
Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner.
Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer.
Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.10'de atv'de.