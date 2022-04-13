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Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:35 Son Güncelleme: 13.4.2022 12:35

Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan, Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 14 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de 132’nci bölümüyle atv ekranında olacak.

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova", 14 nisan perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Fikret Fekeli hakkın rahmetine kavuşmuş!" | Video

132.Bölüm Özeti:

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner.

Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer.

Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.10'de atv'de.

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Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan, Fikret’in yaşaması için ne yapacak?
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