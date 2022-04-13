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Giriş Tarihi: 13.4.2022 07:00 Son Güncelleme: 13.4.2022 07:04

Fena yakalandı! Ahu Yağtu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan’la böyle görüntülendi!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Fena yakalandı! Ahu Yağtu Hande Subaşı’nın eski eşi Can Tursan’la böyle görüntülendi!

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi. Etiler'deki bir eczaneye giren Ahu Yağtu ile Can Tursan, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ayrı köşelere kaçtı.

Ahu Yağtu, önceki gün Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi.

Etiler'deki bir eczaneye giren ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ayrı köşelere kaçtı.

Eczaneden ilk çıkan Tursan, uzaklaşıp oyuncuyu aradı ve bir süre telefonda konuştu.

Yağtu, muhabirlerin "Neden ayrı çıktınız?" sorusuna "Öyle mi oldu?" diyerek karşılık verdi.

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Fena yakalandı! Ahu Yağtu Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan’la böyle görüntülendi!
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