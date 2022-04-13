Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın mutluluğu düşman çatlatıyor! Kızı başının tacı

Her zaman kız babası olmanın ayrıcalık olduğunu söylerim; Kenan İmirzalıoğlu'nun da benim gibi düşündüğünü öğrendim. O yüzden ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı ayakları yere basmıyormuş. Fotoğraftaki gibi Lalin'i başına taç eden Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızını da her zaman başının üstünde taşıyacağına eminim.