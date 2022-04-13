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Giriş Tarihi: 13.4.2022 07:19 Son Güncelleme: 13.4.2022 07:33

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın mutluluğu düşman çatlatıyor! Kızı başının tacı

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın mutluluğu düşman çatlatıyor! Kızı başının tacı

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Şimdilerde ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün güzel havanın tadını çıkardı. Kızları Lalin ile yürüyüşe çıkan çift, o anları sosyal medyadan paylaştı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal'ın mutluluğu, adeta düşman çatlatıyor. Ünlü ünsüz birçok kişinin örnek aldığı çift, önceki gün bir aile fotoğrafı paylaştı ki, eminim benim gibi herkes "Aman nazar değmesin" demiştir.

Ekim 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ile gezmeye çıkan ünlü çiftin bu mutlu aile tablosu yakında değişecek. Çünkü mayıs sonunda aile büyüyecek ve kucaklarında bir kızları daha olacak. Lalin daha bir yaşını doldurmadan sürpriz bir şekilde bebek bekleyen çift, şimdi ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

Her zaman kız babası olmanın ayrıcalık olduğunu söylerim; Kenan İmirzalıoğlu'nun da benim gibi düşündüğünü öğrendim. O yüzden ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı ayakları yere basmıyormuş. Fotoğraftaki gibi Lalin'i başına taç eden Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızını da her zaman başının üstünde taşıyacağına eminim.

Ünlü çift, önümüzdeki ayın sonunda dünyaya gelmesini bekledikleri kızlarının ismine henüz karar verememiş.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın mutluluğu düşman çatlatıyor! Kızı başının tacı
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