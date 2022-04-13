Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın mutluluğu düşman çatlatıyor! Kızı başının tacı

Atv'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal'ın mutluluğu, adeta düşman çatlatıyor. Ünlü ünsüz birçok kişinin örnek aldığı çift, önceki gün bir aile fotoğrafı paylaştı ki, eminim benim gibi herkes "Aman nazar değmesin" demiştir.
Ekim 2020'de dünyaya gelen kızları Lalin ile gezmeye çıkan ünlü çiftin bu mutlu aile tablosu yakında değişecek. Çünkü mayıs sonunda aile büyüyecek ve kucaklarında bir kızları daha olacak. Lalin daha bir yaşını doldurmadan sürpriz bir şekilde bebek bekleyen çift, şimdi ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor.
Her zaman kız babası olmanın ayrıcalık olduğunu söylerim; Kenan İmirzalıoğlu'nun da benim gibi düşündüğünü öğrendim. O yüzden ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı ayakları yere basmıyormuş. Fotoğraftaki gibi Lalin'i başına taç eden Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızını da her zaman başının üstünde taşıyacağına eminim.