Sırrı başkası da biliyor!

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Hakim'in ikinci bölümünde yine nefesler tutuldu. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, #Hakim etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. 2'nci bölümde olaylar şöyle gelişti: Ömer Arif kazanın izlerini silmeyi çalışırken Ozan ise kendi başına hareket edip babasından gizli öldürdüğü gencin (Mert) mezarına gitti. Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıktı. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına aldı. Azem ise harekete geçti ve şoke eden bir gerçeği fark etti. Ömer Arif aldığı esrarengiz telefon ile bu sırrı başkasının da bildiğini öğrendi.