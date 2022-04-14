Eğlenmek istedi evlendi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinin 14’üncü yılını kutladı!

Aralarındaki yaş farkı halen gündeme getirilen, bu yüzden en başından beri evliliklerinin uzun soluklu olmayacağı söylenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün 14'üncü yıl dönümlerini kutladı.
2006'da flört etmeye başladıklarını ve Nisan 2008'de evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz ünlü çift, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak mutluluklarını perçinlemişti.
Çünkü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile flört etmeye başlayınca arkadaşları uyarmış, o da "Evlenecek halim yok ya, iki gün gönül eğlendirip ayrılırım" demiş.
Bakın şimdi evlilikleri 14. yılını dolduran, boylarınca kızları olan mutlu bir aile var karşımızda. Umarım mutlulukları hiç bozulmaz ve ömür boyu devam eder…