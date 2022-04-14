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Giriş Tarihi: 14.4.2022 08:37 Son Güncelleme: 14.4.2022 08:49

Eğlenmek istedi evlendi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinin 14’üncü yılını kutladı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Eğlenmek istedi evlendi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinin 14’üncü yılını kutladı!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün evliliklerinin 14’üncü yılını kutladı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle evliliklerinin uzun sürmeyeceği söylenen çift, tüm söylentilere kulaklarını tıkadı. Atacan çifti, 13 yaşındaki kızları Su ile her fırsatta mutluluk pozları veriyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Aralarındaki yaş farkı halen gündeme getirilen, bu yüzden en başından beri evliliklerinin uzun soluklu olmayacağı söylenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, önceki gün 14'üncü yıl dönümlerini kutladı.

2006'da flört etmeye başladıklarını ve Nisan 2008'de evleneceklerini ilk benden öğrendiğiniz ünlü çift, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak mutluluklarını perçinlemişti.

Kendinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evlenmesinden dolayı halen zaman zaman eleştirilen Pınar Altuğ'un bu ilişkiye nasıl başladığını düşününce "Büyük lokma ye ama büyük konuşma" demekten kendimi alamıyorum.

İş Sanat Metaverse’te
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Çünkü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile flört etmeye başlayınca arkadaşları uyarmış, o da "Evlenecek halim yok ya, iki gün gönül eğlendirip ayrılırım" demiş.

Bakın şimdi evlilikleri 14. yılını dolduran, boylarınca kızları olan mutlu bir aile var karşımızda. Umarım mutlulukları hiç bozulmaz ve ömür boyu devam eder…

İş Sanat Metaverse’te
İş Sanat Metaverse’te
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Eğlenmek istedi evlendi! Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinin 14’üncü yılını kutladı!
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