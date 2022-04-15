Hakan ve Züleyha arasında buzlar eridi!

Fikret'in ağır yaralanması ile ortalık karıştı. Haberi havaalanındayken öğrenen Hakan derhal geri döndü ve Fikret'in durumu hakkında bilgi aldı. Doktor durumun kritik olduğunu ve gereken beyin ameliyatını yapabilecek cerrahın ancak yurt dışında bulunduğunu söyledi.

Züleyha, Fikret'in durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, Hakan İsviçre'de olduğunu öğrendiği doktora ulaşmak için harekete geçti. Ağır yaralı Abdülkadir'i hastaneye götürmek zorunda kalan Betül, çaresiz biçimde Çolak'ın yanına gitti ve onunla evlendi. Betül, Çolak'ı zehirlemeye kalkarken yakalandı ve nikâhın sahte olduğunu söyleyen Çolak onu hapsetti.

İsviçre'ye giderek doktoru ikna etmeyi başaran Hakan, bu hareketi ile Züleyha'nın gönlünü kazandı. Fikret'in ameliyatı başarılı geçince herkes derin bir nefes aldı. Şermin'in tüm Çukurova'da Betül'ün ortadan kaybolmasından Çolak'ın sorumlu olduğunu söylemesi polis ve savcıyı harekete geçirince, Çolak da harekete geçti. Küçük konağa saklanan Şermin'i ele geçirmek için adamlarıyla baskın yapan Çolak'ın karşısına Züleyha dikildi!

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 21 Nisan Perşembe 20.00'de atv'de!