Sanatçı Ferdi Tayfur ‘İstinat duvarı’ davasını kaybetti!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca İnşaat firması işi bıraktı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup şirketi işin tamamını bitirdi.



EKSİK ÖDEME

Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira, işi bırakan inşaat şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.