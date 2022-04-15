Sanatçı Ferdi Tayfur ‘İstinat duvarı’ davasını kaybetti!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca İnşaat firması işi bıraktı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup şirketi işin tamamını bitirdi.
EKSİK ÖDEME
Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira, işi bırakan inşaat şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptığı ileri sürüldü.
İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI
Aksu Grup ise yüzde 18 KDV'yle birlikte 64 bin 900 liralık ödeme talep etti. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen 24 bin 900 liralık ödemeyi yapmadı. Bunun üzerine Aksu Grup, Ferdi Tayfur hakkında icra takibi başlattı.
FERDİ TAYFUR DAVAYI KAYBETTİ
Borcu olmadığını belirten Tayfur ise icra takibini durdurdu. Aksu Grup'un avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek Ferdi Tayfur'un 24 bin 900 lira ödeme yapmasına karar verdi.Sanatçı Ferdi Tayfur 'İstinaf duvarı' davasını kaybetti.