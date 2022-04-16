Bu kez tokat yemeden önce önlemini aldı

Tolgahan Sayışman'ın geçtiğimiz yıl kasım ayında çekimlerine başladığı 'Aynasız Haluk' adlı filmin ekibi, filmin müziklerini üstlenen Murat Dalkılıç'ın klibinde bir araya geldi.Filmin kadın oyuncularından Öznur Serçeler, partneri olan Sayışman'a tokat atma sahnesinde yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Bir hevesle geldim tokat atacağım diye. Öyle güzel tokat alıyor ki hiç vuramadım diyebilirim. Tolgahan, sahne öncesi teknik olarak beni çalıştırdı." Sayışman ise tokat yemekte tecrübeli olduğunu söyleyip ekledi: "Sera Tokdemir'in ilk projesinde tokat sahnemiz vardı, bayağı dayak yedim. Sonra bana bundan sonra kimse tokat atamaz dedim. Çekimi sahne öncesinde çalıştıktan sonra yaptık."