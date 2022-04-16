Defalarca yere düştü! Zilzurna sarhoş olan Nejat İşler’den çirkin el hareketi!

MUHABİRLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

Taksiye güçlükle bindirilen İşler, mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile ayrılırken kameralara çirkin hareket yaptı. Ayrıldıkları mekana yakın bir otele giriş yaparken görüntülenen Nejat İşler, kendisine soru sormaya çalışan muhabirlere saldırmaya kalktı.

Otel görevlisi tarafından güçlükle sakinleştirilen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar otele sokulmaya çalışıldı. Bu sırada İşler, alkolün de vermiş olduğu etkiyle defalarca yere düştü.