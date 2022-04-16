Defalarca yere düştü! Zilzurna sarhoş olan Nejat İşler’den çirkin el hareketi!

Nejat İşler alkolü fazla kaçırdı! Asmalımescit'de bir mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile objektiflere yansıyan 50 yaşındaki oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.
Daha önce alkol yüzünden ölümden dönen Nejat İşler, önceki gece bir grup arkadaşı ile Beyoğlu Asmalımescit'de eğlendi. Alkolün dozunu kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler, çıkışta defalarca yere düştü.
Mekanda samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile dışarı çıkan ve çağırdıkları taksiyi mekana sıfır yanaştırtan İşler, taksiye binmek yerine kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler yağdırmaya başladı.
"ASIL SİZ AYAKTA DURAMIYORSUNUZ!"
Muhabirlerin "Nejat Bey alkolü fazla kaçırdınız galiba, zor yürüyorsunuz" sözüne çok sinirlenen oyuncu, "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" karşılığını verdi. Muhabirlere el kol hareketleri ile hakaretler yağdıran İşler, arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilirken, dengesini kaybedip tekrar düştü.
MUHABİRLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI!
Taksiye güçlükle bindirilen İşler, mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile ayrılırken kameralara çirkin hareket yaptı. Ayrıldıkları mekana yakın bir otele giriş yaparken görüntülenen Nejat İşler, kendisine soru sormaya çalışan muhabirlere saldırmaya kalktı.
Otel görevlisi tarafından güçlükle sakinleştirilen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar otele sokulmaya çalışıldı. Bu sırada İşler, alkolün de vermiş olduğu etkiyle defalarca yere düştü.
Yıllar önce geçirdiği rahatsızlık sonucu üç ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler'e doktorlar alkol ve sigara yasağını koymuştu.
2014'TE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Septik şok (Sepsis) geçiren Nejat işler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.