Azra Akın, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz yıl bir dernek aracılığıyla yardıma muhtaç insanlara umut olmak isterken zor duruma düşen oyuncu, destek derneğin ve kurucusunun icra dosyası ortaya çıkınca şaşkına dönmüştü. Ardından olayı mahkemeye taşıyan eski dünya güzeline konuyla ilgili gelişme olup olmadığı soruldu. Muhabirlerin "20 bin dolar bir mağduriyetiniz mi var?" sorusuna Akın "İnsanlara yardım etmeye çalışırken iyi niyetimin kurbanı oldum. Ben herhangi bir ücret vermemiştim ama menajerim mağdur edildi, onun parası alındı. Umarım adalet yerini bulur" yanıtını verdi.