‘Yurt dışına koşmak yerine ülkemizi gezelim’

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Müge Boz ile eşi Caner Erdenizli, Suzan Kardeş gibi sanat dünyasının tanınmış isimleri, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen davete katıldı. Kaynarca, davette yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayburt'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldım. Çok güzel bir geziydi, iki gün kaldık. Çok güzel anılarımız oldu. Orayı görmüş olmak benim için büyük şanstı. Orada Uzay Müzesi diye bir yer olduğunu bilmiyordum. Ülkenin her yeri görülesi, çok muhteşem ve güzel. Oradan Erzurum'a geçtik, çok güzel yerler gördük. Bilet alıp koştura koştura yurt dışına çıkmak yerine ülkenin değerlerini, tarihi eserlerini, güzelliklerini görmek gerekiyor" dedi. Geçtiğimiz hafta yeni yaşını kutladığını söyleyen Müge Boz ise, "Aile arasında ufak bir sürpriz yaptılar. Caner özel günlere önem verir. Hediye seçimlerinde inanılmaz iyidir. O yüzden hep 'Bana o kadar iyi bir hediye seçti ki ben ona şimdi ne seçeceğim' diyorum. Bu konuda bayağı iyi" dedi. Caner Erdeniz, hediye olarak yurt dışında Coldplay grubunun konserine bilet aldığını söyledi. Yeni bir single müjdesi veren Suzan Kardeş ise "Yeni bir Sezen Aksu şarkısı geliyor" diye konuştu.