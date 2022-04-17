‘Adı Sevgi’ söyleyecek sözü olan bir dizi

Atv dizisi Adı Sevgi'de Ekrem Baykara karakterini canlandıran Fatih Al ile bir araya geldik. Al, eğitim imkânından mahrum bırakılan ve küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını anlatan bir dizide rol almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Canlandırdığı karakter için 'Kötü değil, kötülüğü olan biri' tanımlaması yapan Al ile hem diziye hem de Yeşilçam filmlerinde figüran olan babasının yaşadıklarına değindiğimiz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Kanatsız Kuşlar'ın ardından atv ekranlarında yeniden izleyici karşısındasınız. Adı Sevgi'ye dahil olma süreciniz nasıl gelişti? Neden bu dizide yer almak istediniz?
Öncelikle Koliba Film ile tekrar çalışacak olmanın cazibesi etkili oldu diyebilirim. Tanıdık ve samimi insanlarla beraber daha verimli olacağım düşündüm. Bir de başta yönetmenimiz Sadullah Celen ve görüntü yönetmenimiz Yalçın Yadel olmak üzere kamera önünde ve arkasında birçok değerli insanla daha tanışma fırsatı bulunca doğru bir seçim yaptığımı kesin olarak anladım.
ELEŞTİRİLER GERÇEĞİ ISKALIYOR
Adı Sevgi, eğitim imkanından mahrum bırakılan ve küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını anlatması bakımından önemli bir proje. Sosyal sorumluluk değeri taşıyan bir dizide rol almak size ne hissettiriyor?
Söyleyecek sözü olan ve o sözün sorumluluğunu üstlenen bir dizinin parçası olarak seyirci karşısına çıkmak mesleğimize değer katıyor. Irmağın kenarına çeşme yaptırmaktansa çölde kuyu kazıyoruz.
Bunun oyuncuya sağladığı büyük bir avantaj da var; hangi sahnede neyi neden oynadığımızı, nasıl oynayacağımızı bize hatırlatan bir uyaran, bir amaç söz konusu. Bize düşen de o amaç doğrultusunda kendi yorumumuzu seyre sunmak.
Sosyal medyada işin bu yanını eleştirenler oldu...
Evet, işin bu yanını, gerçeği ıskalayan bazı eleştiriler oluyor. Oyuncuların başarılı performanslarına aldanıp zorbalığı övdüğümüzü iddia ediyorlar, 'Bunları göstermeyin' diyorlar. Onlara şunu sormak gerek: Göstermediğimiz bir zorbalığa karşı durmayı nasıl göstereceğiz?
EKREM ZAMANLA ANLAŞILACAK
Karakter özelinde size cazip gelen şey neydi?
Senaristlerimiz Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura'nın uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir hikâye anlatıldı bana. O hikâyede benim üstleneceğim rol detaylarıyla tarif edildi, kâğıt üzerinde gösterildi. Ben de farklı bir deneyim yaşayacağıma çarçabuk ikna oldum. Belki ilk bölümlerdeki seyrine bakıp Ekrem Baykara'yı küçümseyenler olacaktır. Fakat vakti gelince, şimdiden biriktirip ince ince işlediğimiz Ekrem Baykara'yla karşılaştıklarında, senaryo görüşmelerinde bana ne anlatıldığını, benim neye ikna olduğumu göreceklerinden eminim. Daha önce hiç Ekrem Baykara gibi birini oynamadım.
Ekrem'in kardeşi Emir ile arasındaki rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce kime hak vermek gerek?
Emir de Ekrem de kendi bakış açılarına göre haklı. Zaten onları karşı karşıya getiren de bu. Fakat seyircinin kimi haklı bulacağını soruyorsanız, buna onlar karar verecek. Ve bakarsınız her sürpriz gelişmeyle verdikleri kararı tekrar sorgulayabilirler.
ROLÜMÜN CAZİBESİ FARKLİLİĞİ
Sizce bu husumet biter mi?
Husumetin biteceği noktada birçok başka husumet doğar. Bunu göze alabilirler mi, göreceğiz.
Kötü adamı oynamak nasıl bir his? Kötüyü canlandırmak tercih ettiğiniz bir şey mi?
Açıkçası Ekrem Baykara'nın kötü olduğundan emin değilim. Kötülüğü olduğu muhakkak. Kendi bildiği ve inandığı kadarıyla çabalıyor, hatta bazen çırpınıyor. Başvurduğu her yol doğru değil tabii ki. Zararının dokunduğu çok insan var. Fakat başkalarının kötülüğüne de maruz kalıyor. Onu hikâye içinde, hikâyenin anlatılması için tuttuğu yeri gözden kaçırmadan, fakat başka yanlarıyla da görmeye çalışıyorum. Rolümün cazibesi bu farklılığı zaten. Kötü olan değil, kötülüğü olan bir adamın o kötülüğe neden ihtiyaç duyduğunu ve ona kötü diyen iyi insanların buna ne kadar sebep olduklarını da kanlı canlı gösterebilirsem ne mutlu bana.
BABAMİN YEŞİLÇAM'DA YEDİĞİ DAYAKLARI İZLEDİM
Babanız Yeşilçam'da figüranlık yapmış. 'Büyük oyunculardan büyük dayaklar yiyordu' diye bir açıklamanız var. Bu konudan biraz bahseder misiniz?
Babamın ben doğmadan,
hayat gailesi onu esir
almadan önce yaşadığı bir
dönemdi. Hep keyifle hatırlardı.
Ben yediği dayakları
veya aynı filmde üç kere
öldürüldüğünü ancak filmlerde
gördüm.
Babanızın Yeşilçam geçmişi kariyerinizde etkili oldu mu?
Mutlaka etkisi vardır.
Hatta benim bu istekle
doğmuş olmamın sebebi de
olabilir. Belki Yeşilçam'da
bir geçmişi olduğunu söyleyebileceğimiz
kadar uzun
süren bir macera değildir
bu fakat benim perdede ve
ekranda gördüğüm yerden
geçmiş olmasıyla üzerimde
etki bıraktığı muhakkak.
Babanızın Yeşlçam'da size anlattığı ilginç olaylardan birini bizimle paylaşabilir misiniz?
Tarihi temalı, at üstünde
geçen filmlerden birinde,
kahramanın bütün düşmanı
doğradığı sahnelerden
biri çekiliyormuş. Babam
da kahramana düşman
atlılarından biri olarak
saldıracakmış. Bakmış kahraman
bıçkın, kendini epey
kaptırmış, babamın da gözü
korkmuş. Bu bende kulak
burun bırakmayacak deyip,
kesilmeyi beklemeden atın
üstünden yere atmış kendini.
Yönetmen çekim bitince
babama adını sormuş ve
aferin demiş. Babam bunu
anlatırken 'Can havli nelere
kadir' demişti.
BİRKAÇ USTA DIŞINDA KENDİNİ FİLME ADAYAN YOK
Bugünle kıyaslayacak olursak o dönemde oyunculuk yapmak ister miydiniz?
İsterdim tabii. Seyretmeye
doyamadığım bütün o ustaların
kenarında durmak ne güzel
olurdu.
O filmlerin hâlâ sevilerek izleniyor olmasını neye bağlıyorsunuz?
Önce samimiyete bağlıyorum.
Samimiyetten kastım, o dönem
oyuncularının büyük çoğunluğunun
kendilerini işlerine adamış
olmaları. Filmlere adanmış, bu
uğurda yaşanmış hayatlardan
söz ediyorum. Şimdilerde birkaç
usta dışında öylesini bulmak zor.
SAHNEDE ALKIŞ DA YUH DA BENİMDİR!
Tarla Kuşuydu Juliet adlı oyunda seyirciler tiyatro sahnesinde bambaşka bir Fatih Al görüyor. Tiyatro daha özgür olduğunuz, şımarabildiğiniz bir alan diyebilir miyiz?
Şımarmak değil de eğlenmek diyelim. Yoksa
şımarmak tiyatro oyununda kabul gören bir
davranış biçimi değil. Elbette bunu içeren
ve onaylayan gösteri türleri var. Fakat ben
oynadığım oyunlarda eğlenmekle yetiniyorum
ve zaten bu bir gereklilik. Eğlenmediğim
sahnede neden durayım? Diğer yandan
sözünü ettiğiniz özgürlüğü sağlayan şey
seyirci ile aracısız kurulan iletişimdir.
Tiyatro oyununda üzerime ışık
düşmesi kafidir. Alkış da
benimdir, yuh da. İşte bu
imkanların varlığıdır
oradaki özgürlük.