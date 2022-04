‘Adı Sevgi’ söyleyecek sözü olan bir dizi

Atv dizisi Adı Sevgi'de Ekrem Baykara karakterini canlandıran Fatih Al ile bir araya geldik. Al, eğitim imkânından mahrum bırakılan ve küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını anlatan bir dizide rol almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Canlandırdığı karakter için 'Kötü değil, kötülüğü olan biri' tanımlaması yapan Al ile hem diziye hem de Yeşilçam filmlerinde figüran olan babasının yaşadıklarına değindiğimiz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Öncelikle Koliba Film ile tekrar çalışacak olmanın cazibesi etkili oldu diyebilirim. Tanıdık ve samimi insanlarla beraber daha verimli olacağım düşündüm. Bir de başta yönetmenimiz Sadullah Celen ve görüntü yönetmenimiz Yalçın Yadel olmak üzere kamera önünde ve arkasında birçok değerli insanla daha tanışma fırsatı bulunca doğru bir seçim yaptığımı kesin olarak anladım.Söyleyecek sözü olan ve o sözün sorumluluğunu üstlenen bir dizinin parçası olarak seyirci karşısına çıkmak mesleğimize değer katıyor. Irmağın kenarına çeşme yaptırmaktansa çölde kuyu kazıyoruz.Bunun oyuncuya sağladığı büyük bir avantaj da var; hangi sahnede neyi neden oynadığımızı, nasıl oynayacağımızı bize hatırlatan bir uyaran, bir amaç söz konusu. Bize düşen de o amaç doğrultusunda kendi yorumumuzu seyre sunmak.Evet, işin bu yanını, gerçeği ıskalayan bazı eleştiriler oluyor. Oyuncuların başarılı performanslarına aldanıp zorbalığı övdüğümüzü iddia ediyorlar, 'Bunları göstermeyin' diyorlar. Onlara şunu sormak gerek: Göstermediğimiz bir zorbalığa karşı durmayı nasıl göstereceğiz?Senaristlerimiz Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura'nın uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir hikâye anlatıldı bana. O hikâyede benim üstleneceğim rol detaylarıyla tarif edildi, kâğıt üzerinde gösterildi. Ben de farklı bir deneyim yaşayacağıma çarçabuk ikna oldum. Belki ilk bölümlerdeki seyrine bakıp Ekrem Baykara'yı küçümseyenler olacaktır. Fakat vakti gelince, şimdiden biriktirip ince ince işlediğimiz Ekrem Baykara'yla karşılaştıklarında, senaryo görüşmelerinde bana ne anlatıldığını, benim neye ikna olduğumu göreceklerinden eminim. Daha önce hiç Ekrem Baykara gibi birini oynamadım.Emir de Ekrem de kendi bakış açılarına göre haklı. Zaten onları karşı karşıya getiren de bu. Fakat seyircinin kimi haklı bulacağını soruyorsanız, buna onlar karar verecek. Ve bakarsınız her sürpriz gelişmeyle verdikleri kararı tekrar sorgulayabilirler.Husumetin biteceği noktada birçok başka husumet doğar. Bunu göze alabilirler mi, göreceğiz.Açıkçası Ekrem Baykara'nın kötü olduğundan emin değilim. Kötülüğü olduğu muhakkak. Kendi bildiği ve inandığı kadarıyla çabalıyor, hatta bazen çırpınıyor. Başvurduğu her yol doğru değil tabii ki. Zararının dokunduğu çok insan var. Fakat başkalarının kötülüğüne de maruz kalıyor. Onu hikâye içinde, hikâyenin anlatılması için tuttuğu yeri gözden kaçırmadan, fakat başka yanlarıyla da görmeye çalışıyorum. Rolümün cazibesi bu farklılığı zaten. Kötü olan değil, kötülüğü olan bir adamın o kötülüğe neden ihtiyaç duyduğunu ve ona kötü diyen iyi insanların buna ne kadar sebep olduklarını da kanlı canlı gösterebilirsem ne mutlu bana.Babamın ben doğmadan,hayat gailesi onu esiralmadan önce yaşadığı birdönemdi. Hep keyifle hatırlardı.Ben yediği dayaklarıveya aynı filmde üç kereöldürüldüğünü ancak filmlerdegördüm.Mutlaka etkisi vardır.Hatta benim bu istekledoğmuş olmamın sebebi deolabilir. Belki Yeşilçam'dabir geçmişi olduğunu söyleyebileceğimizkadar uzunsüren bir macera değildirbu fakat benim perdede veekranda gördüğüm yerdengeçmiş olmasıyla üzerimdeetki bıraktığı muhakkak.Tarihi temalı, at üstündegeçen filmlerden birinde,kahramanın bütün düşmanıdoğradığı sahnelerdenbiri çekiliyormuş. Babamda kahramana düşmanatlılarından biri olaraksaldıracakmış. Bakmış kahramanbıçkın, kendini epeykaptırmış, babamın da gözükorkmuş. Bu bende kulakburun bırakmayacak deyip,kesilmeyi beklemeden atınüstünden yere atmış kendini.Yönetmen çekim bitincebabama adını sormuş veaferin demiş. Babam bunuanlatırken 'Can havli nelerekadir' demişti.İsterdim tabii. Seyretmeyedoyamadığım bütün o ustalarınkenarında durmak ne güzelolurdu.Önce samimiyete bağlıyorum.Samimiyetten kastım, o dönemoyuncularının büyük çoğunluğununkendilerini işlerine adamışolmaları. Filmlere adanmış, buuğurda yaşanmış hayatlardansöz ediyorum. Şimdilerde birkaçusta dışında öylesini bulmak zor.Şımarmak değil de eğlenmek diyelim. Yoksaşımarmak tiyatro oyununda kabul gören birdavranış biçimi değil. Elbette bunu içerenve onaylayan gösteri türleri var. Fakat benoynadığım oyunlarda eğlenmekle yetiniyorumve zaten bu bir gereklilik. Eğlenmediğimsahnede neden durayım? Diğer yandansözünü ettiğiniz özgürlüğü sağlayan şeyseyirci ile aracısız kurulan iletişimdir.Tiyatro oyununda üzerime ışıkdüşmesi kafidir. Alkış dabenimdir, yuh da. İşte buimkanların varlığıdıroradaki özgürlük.