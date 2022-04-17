‘Yapımcıyla evli olduğum için şanslıyım’

USTA oyuncu Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk olan Burcu Kara, samimi açıklamalarda bulundu. Öğretmen bir anne babanın çocuğu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, '"Çok aklı başında, olgun, yaşından hep çok ilerde bir çocuk oldum. Üniversiteye başladığımda 16 yaşındaydım. 25 yaşındaki insanlarla aynı odada kalıyordum, o yüzden hiçbir zaman yaşımın insanı olmadım" diye konuştu. Yazmayı sevdiğini ve çocukluğunda günlük tuttuğunu anlatan Kara, "Ben aslında çocukluğumdan beri hep yazardım. Fakat çocuktan sonra vakit yetmiyor. Yazmak için o kadar odaklanmak lazım ki. Aslında kafamda acayip şeyler var ama oturup konsantre olmak gerekiyor. Şanslıyım ki bir yapımcı ile evliyim. Bir gün yazdıklarım değerlendirilebilir" dedi.