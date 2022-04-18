Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!

Farah Zeynep Abdullah'ın ortak yapımcısı ve başrolü olduğu 'Bergen'i bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı.
Abdullah, bu başarısına rağmen galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı.
Kıyafeti eleştiriliyor cevap veriyor, kazandığı para konuşuluyor cevap veriyor, vergi iddiaları ortaya atılıyor cevap veriyor.
Yetmezmiş gibi bir de Instagram'dan toplu cevap verdi. Bu kez bütün eleştirileri ve iddiaları alt alta sıralamış ve "Hayal ettik, filmimizi yaptık, iyi ki yaptık. Yapılan kalıyor, gerisi boş" yazmış.
Eleştirilere en güzel cevap başarıdır ancak bunun farkında değil! Filmini milyonlarca kişi izlemiş, milyonlarca da para kazanmışsın, bunun keyfini çıkarsana! Demek ki, başarıyı kaldıramıyor, bence böyle yapmakla başarısını gölgeliyor, yazık!!!