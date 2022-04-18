Haberler Günaydın Haberleri Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Giriş Tarihi: 18.4.2022 07:47 Son Güncelleme: 18.4.2022 07:48

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ortak yapımcısı ve başrolü olduğu 'Bergen'i bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı. Farah Zeynep Abdullah, bu başarısına rağmen galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Farah Zeynep Abdullah'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Farah Zeynep Abdullah'ın ortak yapımcısı ve başrolü olduğu 'Bergen'i bugüne kadar yaklaşık 5.5 milyon kişi izledi ve film 155 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı.

Abdullah, bu başarısına rağmen galadan bu yana eleştiri oklarını da üzerine çekti. Nuri Alço'dan Selçuk Ural'a, Mahsun Kırmızıgül'den sosyal medyadaki takipçilerine kadar birçok kişiden eleştiri aldı.

Bu işlerde övgü kadar eleştiri de normaldir ancak Abdullah, her eleştiriye laf yetiştirmeye çalışıyor.

Kıyafeti eleştiriliyor cevap veriyor, kazandığı para konuşuluyor cevap veriyor, vergi iddiaları ortaya atılıyor cevap veriyor.

Yetmezmiş gibi bir de Instagram'dan toplu cevap verdi. Bu kez bütün eleştirileri ve iddiaları alt alta sıralamış ve "Hayal ettik, filmimizi yaptık, iyi ki yaptık. Yapılan kalıyor, gerisi boş" yazmış.

Eleştirilere en güzel cevap başarıdır ancak bunun farkında değil! Filmini milyonlarca kişi izlemiş, milyonlarca da para kazanmışsın, bunun keyfini çıkarsana! Demek ki, başarıyı kaldıramıyor, bence böyle yapmakla başarısını gölgeliyor, yazık!!!

ARKADAŞINA GÖNDER
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA