Sibel Can, önceki gün verdiği konserle kulakların pasını sildi. 2 bin 200 kişilik salonun tıklım tıklım dolduğu konserde, sanatçı ünlü bir tasarımcının iki farklı kostümüyle sahneye çıktı. Can, her zaman olduğu gibi performansıyla olduğu kadar görüntüsüyle de büyüledi.