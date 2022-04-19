Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası! "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım"

Sinema sanatçısı Hale Soygaz 2006 yılında akademisyen ve yazar Murat Belge ile evlendi. Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski Mahmure Taciser Ulaş'a aylık bin 400 dolar nafaka ödemeye devam ediyor. Nafakanın kaldırılmasını isteyen Belge, tekrardan mahkemeye başvurdu.