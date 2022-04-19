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Giriş Tarihi: 19.4.2022 15:29

Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası! "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım"

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası! 25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım

Sinema sanatçısı Hale Soygazi ile evli olan akademisyen ve yazar Murat Belge, 1997’de boşandığı eşi Mahmure Taciser Ulaş’a ödediği aylık bin 400 dolarlık nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge “25 yıldır her ay bin 400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım. Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL’ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum’’ diyerek dava açtı.

Sinema sanatçısı Hale Soygaz 2006 yılında akademisyen ve yazar Murat Belge ile evlendi. Murat Belge, 1997 yılında boşandığı eski Mahmure Taciser Ulaş'a aylık bin 400 dolar nafaka ödemeye devam ediyor. Nafakanın kaldırılmasını isteyen Belge, tekrardan mahkemeye başvurdu.

''25 YILDIR ÖDÜYORUM ARTIK YAŞLANDIM''
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran yazar Murat Belge dilekçesinde ''25 yıldır her ay bin 400 dolar nafaka ödüyorum ama artık yaşlandım. Nafakanın kaldırılmasını aksi halde TL'ye çevrilip makul bir fiyat üzerinden ödeme yapılmasını talep ediyorum'' diyerek dava açtı.

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Tarımda sulamayı yarıya düşüren malzeme üretti
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Hale Soygazi’nin eşi Murat Belge’den eski eşe nafaka davası! "25 yıldır ödüyorum artık yaşlandım"
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