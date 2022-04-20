Sapıkla uzlaşmadı

Serenay Sarıkaya'nın otomobiline saldırarak evine girmeye çalışan 26 yaşındaki T.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sarıkaya; hakkında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış kişilik raporu verilen T.D. ile uzlaşma teklifini reddetti. Bu gelişme üzerine T.D. hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit' suçlarından dava açılırken, genç adama akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talebinde bulunuldu. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.