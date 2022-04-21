Selen Kaldırım Özyurt: Annem Atakan’ı Dan Bilzerian zannetti

Annesinin eşi Atakan Özyurt'a olan ilk yaklaşımını da anlatan Kaldırım, "Annem Atakan'ı Dan Bilzerian zannediyordu. Benim ailem Karadenizli olduğu için eşim olacak kişinin aile yapısına, işine dikkat eder. Ben aileme Atakan'ı anlatırken biraz ünlü demiştim. Annem daha sormadan 'Biz ünlülerle yapamayız, o her gün başka birisiyledir' dedi." şeklinde konuştu.
Selen Özyurt kimdir, ne iş yapıyor biraz bahseder misin?
Ben Selen Kaldırım Özyurt. 26 yaşındayım. Haber editörüyüm. Aslen Trabzonluyum. Evlendikten sonra Ordu'luyum.
Mesleğinin ne gibi zorlukları var? Bir yandan gezip biryandan işini yapmak zorundasın, seni en çok ne yoruyor?
Bu soru bana sosyal medyada da çok geliyor. Seyahat editörlüğü haber editörlüğünün biraz daha fantazi kısmı. Çünkü dar bir çalışma alanı var. Daha masraflı. Ben 4 yıl önce bu sektöre başladığımda sosyal medya uzmanlığı yapıyordum. Daha sonra haber yazmaya başladım. Ben içeriği bana ait haberler yazmak istiyordum. Çalıştığım firma bu konuda önümü açtı. Kendimi çok geliştirdim. Ben zaten seyahat ediyordum. İlk seyahetım Malta'da dil eğitimi ile başladı. Aynı ortamda farklı kültürler hoşuma gidiyordu. Ben de insanlara bu kültürleri yazıp anlatmak istedim. Çalıştığım firmada seyahat kategorisi vardı fakat kuru haberler giriliyordu. Ben de bunu fırsata çevirdim. Gezdiğim yerleri yazmakla başladım. Seyahat benim için önce tutkuya sonra işe dönüştü. İnsanlar da seyahat editörü olup gezmek istiyorlar. Ama kaçırdıkları bir yer var. Ben editör olduğum için seyahat etmeye başlamadım. Ben zaten seyahat ediyordum, bunu editörlüğe döktüm. Fedakarlıklarım da oluyordu. Kendi bütçem ile gezip, haberi siteye yazıyordum. Benim için önemli olan geri dönüşlerdi. Malatya haberi yapmıştım. Malatya belediyesinden kasa kasa kayısılar gelmişti. Zorluklarına gelecek olursam, beni bütçe olarak zorlamaya başladı. Ama bu mesleği bırakmam. çünkü seyahat benim için bir iş aynı zamanda da bir tutku.
Birçok yer gezdin hiç unutamadığın bir anın var mı?
Aslında çok var. Ben tek başıma Hong Kong'a gitmiştim. En ilginç deneyimlerimden birisiydi. Sabah bir çıkıyordum akşama kadar keşfediyordum. İlk uçağı kaçırdığım olayda çok korkmuştum. Çünkü daha önce hiç uçak kaçırmamıştım. Bütçe olarak da hesaplı gittiğim için hiç tahmin etmediğim bir şeydi. Uçağı kaçırıdığım günün uçuşlarının fiyatı fazla geldiği için 1,5 gün havaalanında kalmıştım. Orada insanlar ile tanıştım. Bir de İsrail'de bir anım var. Tam Kudüs olaylarının yaşandığı dönem o ortamı görmek için İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gittim. Havaalanından çıkana kadar 3 saat vakit harcadık. Bavulunu açıp, cihazlar ile kontrol ediyorlar. Orada çok gerilmiştim. Beni tutuklayacaklar zannetmiştim.
Biraz özel hayatına değinmek istiyorum. Atakan Özyurt ile tanıştınız?
Benim erkek kardeşim Atakan'ların fanıydı. Birkaç videosunu bana izletmişti. Atakan için 'Bu çok fena' dediğimi hatırlıyorum. Bir gün Kuzguncuk Sahil'de karşılaştık. Tamamen kısmet. Arabaya yaslanıp kahve içiyorlardı. Ben de arkadaşım ile yürüyüş yapıyordum. Ben görünce istemsiz bir şekilde 'Merhaba, erkek kardeşim sizi çok seviyor keşke o karşılaşsaydı' dedim. Sonra erkek kardeşime göstermek için fotoğraf çekildik. O an etkilendim. Eve gidip çekildiğimiz fotoğrafı mesaj attım. Göreceğini ummamıştım. Anında gördü. Daha sonra konuşmaya başladık. Ben gazeteci kimliğim ile biraz fazla soru sordum. Erkek kardeşim için görüntülü konuşmayı teklif ettim. Kardeşimle görüştürdüm. Sonra da biz uzun bir süre görüşmeye devam ettik. O görüntülü sohbet çok uzadı. Atakan görüşmek istedi. Ben kendimi biraz ağırdan satıyordum. Atakan hep kapı açtı.
Kafalar grubu olarak çok yakın tarihler ile evlendiniz. Bunu reklam olarak görenler var bu konuda ne düşünüyorsun?
Gerçekten değil. Aslında ilk Fatih evlenecekti. Bilal ve benim öyle bir muhabbetimiz yoktu. Sonra Bilal evlendi. Bizimki de şöyle oldu. O dönem korona vardı. Akşam dışarı çıkamıyorduk. Birbirimize çok uzak oturduğumuz için görüşmemiz biraz sıkıntı oluyordu. İkimizde yoğun ve şehir dışı iş yaptığımız için ortada buluşmak çok zor oluyordu. Sürekli beraber vakit geçirmek istiyorduk. Madem beraber vakit geçirmek istiyoruz 'neden olmasın' dedik. Biraz arkadaş evliliği gibi oldu.
Evlilik teklifi nasıl geldi?
O da komik bir hikaye. Tamamen spontane bir tekifti İyi ki de öyle oldu. Ailelere söylemiştik ama teklif beklemiyordum. Biz o gün evdeydik. Atakan' ben sana bir yüzük göstersem, beğenip beğenmediğini sorsam' dedi. O an anladım. Muhtemelen kafasında bir sürpriz düşünmüştü ama ben bozdum. Hiçbir şey yapma şu an çok tatlı, dedim. Atakan 'bana bırak' dedi. Her an teklif gelebilir diye tedirgindim. Birbirimize bakıp gülüyorduk. En son koltukta oturup pasta yiyiyorduk. Atakan 'Azdan az, çoktan çok gider' deyip, yere çöküp evlenme teklifi etti. Ben de kabul ettim. Bizim için güzel ve özel bir andı.
Atakan'ın youtuber olmasına ailen ne tepki verdi? Bir youtuber ile eş olmak senin için nasıl bir duygu?
Annem Atakan'ı Dan Bilzerian zannediyordu. Benim ailem Karadenizli olduğu için eşim olacak kişinin aile yapısına, işine dikkat eder. Ben aileme Atakan'ı anlatırken biraz ünlü demiştim. Annem daha sormadan 'Biz ünlülerle yapamayız, o her gün başka birisiyledir' dedi. İlk başta bu tarz şeyler olabiliyor. Çünkü tanınan birisi ve ona eşlik etmek zor da olabilir, eşlik etmek için uygun birisi de olabilirsin. Böyle bir muhabbet oldu ama ön yargı yoktu. Sadece tatlı bir sohbetti. Atakan'ı tanıdıkları andan itibaren çok sevdiler. Ben de aynı şekilde ailesi ile tanıştım. Her şey çok güzel gitti. Medya sektöründe olduğum için ve çalışma şartları zor olduğu için bu hayatı kaldırabilecek birisi var mı, diye düşünüyordum. Bizim hayatlarımız saygı duymamız ve eşlik etmemiz çok kolay oldu. Ben gidiyorum, o gidiyor bazen beraber gidiyoruz. Birbirimize köstek olmak yerine destek oluruz. Onun gideceği yerler hakkında detaylı bilgiler çıkarırım. Atakan'ın youtuber olması benim hayatımı etkilemedi.
Videoların arka planında sen nasıl birisin, Atakan nasıl biri?
Herkesin tanıdığı Atakan ile benim ve yakın çevresinin tanıdığı Atakan çok farklı. Bana göre ikisi de şahane. Atakan renk renk birisi. Yerine göre davranır. Atakan vermek istediği duyguyu çok iyi verir. Duygularını dolu dolu yaşar. Hiç yapmacık değildir. Ben de mutsuzsam mutsuzumdur. Yapmacık olamam. Samimiysem samimi gözükürüm ama huzursuz isem huzursuz olduğum anlaşılır.
Sen de Youtube hesabı açtın. Youtube'a yönelirsen mesleğini bırakmayı düşünüyor musun?
Aslında tam tersi. Youtube hesabı açmamın sebebi şu anda üzerinde çalıştığım proje için. Ben kendi internet sitemi kuruyorum. İçerik olarak seyahat ağırlıklı olacak. Site üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu sitenin sosyal medya hesapları da olacak. Youtube kanalında insanlar seyahat içeriklerini görecek. Ve dili kurumsal olmayacak. Videolar öğretsin aynı zamanda eğlendirsin istiyorum. Site de aynısı olacak. Ben hepsini bağlantılı yürütmek için YouTube hesabı açtım. Ben insanlara bir şeyler katabileceğimi düşünüyorum. Öğrendiklerimi karşı tarafa aktarıp, onları da teşvik etmek istiyorum.
5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
İnsan kendini hiçbir zaman kötü bir yerde görmek istemez. 5 yıl sonra 50 ülke görmek istiyorum. Yayınlacak olan internet sitem iyi yerlere gelmiştir. Insanların bana sorular sormasını ve benimle iletişim halinde olmasını çok seviyorum. İnşallah 2 tane oğlum vardır.