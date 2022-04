Selen Kaldırım Özyurt: Annem Atakan’ı Dan Bilzerian zannetti

Kafalar grubu olarak çok yakın tarihler ile evlendiniz. Bunu reklam olarak görenler var bu konuda ne düşünüyorsun?

Gerçekten değil. Aslında ilk Fatih evlenecekti. Bilal ve benim öyle bir muhabbetimiz yoktu. Sonra Bilal evlendi. Bizimki de şöyle oldu. O dönem korona vardı. Akşam dışarı çıkamıyorduk. Birbirimize çok uzak oturduğumuz için görüşmemiz biraz sıkıntı oluyordu. İkimizde yoğun ve şehir dışı iş yaptığımız için ortada buluşmak çok zor oluyordu. Sürekli beraber vakit geçirmek istiyorduk. Madem beraber vakit geçirmek istiyoruz 'neden olmasın' dedik. Biraz arkadaş evliliği gibi oldu.

Evlilik teklifi nasıl geldi?

O da komik bir hikaye. Tamamen spontane bir tekifti İyi ki de öyle oldu. Ailelere söylemiştik ama teklif beklemiyordum. Biz o gün evdeydik. Atakan' ben sana bir yüzük göstersem, beğenip beğenmediğini sorsam' dedi. O an anladım. Muhtemelen kafasında bir sürpriz düşünmüştü ama ben bozdum. Hiçbir şey yapma şu an çok tatlı, dedim. Atakan 'bana bırak' dedi. Her an teklif gelebilir diye tedirgindim. Birbirimize bakıp gülüyorduk. En son koltukta oturup pasta yiyiyorduk. Atakan 'Azdan az, çoktan çok gider' deyip, yere çöküp evlenme teklifi etti. Ben de kabul ettim. Bizim için güzel ve özel bir andı.