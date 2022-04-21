Selen Kaldırım Özyurt: Annem Atakan’ı Dan Bilzerian zannetti

Annesinin eşi Atakan Özyurt'a olan ilk yaklaşımını da anlatan Kaldırım, "Annem Atakan'ı Dan Bilzerian zannediyordu. Benim ailem Karadenizli olduğu için eşim olacak kişinin aile yapısına, işine dikkat eder. Ben aileme Atakan'ı anlatırken biraz ünlü demiştim. Annem daha sormadan 'Biz ünlülerle yapamayız, o her gün başka birisiyledir' dedi." şeklinde konuştu.

Selen Özyurt kimdir, ne iş yapıyor biraz bahseder misin?

Ben Selen Kaldırım Özyurt. 26 yaşındayım. Haber editörüyüm. Aslen Trabzonluyum. Evlendikten sonra Ordu'luyum.

Mesleğinin ne gibi zorlukları var? Bir yandan gezip biryandan işini yapmak zorundasın, seni en çok ne yoruyor?

Bu soru bana sosyal medyada da çok geliyor. Seyahat editörlüğü haber editörlüğünün biraz daha fantazi kısmı. Çünkü dar bir çalışma alanı var. Daha masraflı. Ben 4 yıl önce bu sektöre başladığımda sosyal medya uzmanlığı yapıyordum. Daha sonra haber yazmaya başladım. Ben içeriği bana ait haberler yazmak istiyordum. Çalıştığım firma bu konuda önümü açtı. Kendimi çok geliştirdim. Ben zaten seyahat ediyordum. İlk seyahetım Malta'da dil eğitimi ile başladı. Aynı ortamda farklı kültürler hoşuma gidiyordu. Ben de insanlara bu kültürleri yazıp anlatmak istedim. Çalıştığım firmada seyahat kategorisi vardı fakat kuru haberler giriliyordu. Ben de bunu fırsata çevirdim. Gezdiğim yerleri yazmakla başladım. Seyahat benim için önce tutkuya sonra işe dönüştü. İnsanlar da seyahat editörü olup gezmek istiyorlar. Ama kaçırdıkları bir yer var. Ben editör olduğum için seyahat etmeye başlamadım. Ben zaten seyahat ediyordum, bunu editörlüğe döktüm. Fedakarlıklarım da oluyordu. Kendi bütçem ile gezip, haberi siteye yazıyordum. Benim için önemli olan geri dönüşlerdi. Malatya haberi yapmıştım. Malatya belediyesinden kasa kasa kayısılar gelmişti. Zorluklarına gelecek olursam, beni bütçe olarak zorlamaya başladı. Ama bu mesleği bırakmam. çünkü seyahat benim için bir iş aynı zamanda da bir tutku.