Hakan, ölümün kıyısındaki Züleyha’yı kurtarabilecek mi?

Betül'ün tutulduğu yeri öğrenen Züleyha, Çolak Ağa'ya baskın yaparak Betül'ü kurtardı ve hanım ağalığını bir kez daha herkese kanıtladı. Cesaretini toplayan Fikret, hastaneden çıktıktan sonra Züleyha'yı yemeğe çıkardı ve evlilik teklifi için en uygun anı kollarken Hakan'ın gelişi ile çiftin evlilik arifesinde olduğunu öğrenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.