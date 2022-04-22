Oyuncu Biran Damla Yılmaz’dan karşı atak! Neşe Erberk alacak davası açmıştı!

Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Erberk, Yılmaz'ın diziden aldığı paradan kendisine ödenmesi gereken 57 bin TL'lik komisyon ücretini alamadığını belirtti.