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Giriş Tarihi: 22.4.2022 09:59 Son Güncelleme: 22.4.2022 10:31

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan karşı atak! Neşe Erberk alacak davası açmıştı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Oyuncu Biran Damla Yılmaz’dan karşı atak! Neşe Erberk alacak davası açmıştı!

Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'a 57 bin TL'lik komisyonu ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Kendisine başlatılan icra takibini durduran Yılmaz, karşı dava olarak Erberk Ajans'a sözleşmeden kaynaklı alacak davası açtı. Yılmaz, sözleşme kapsamında araştırma yapılmasını talep etti.

Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Erberk, Yılmaz'ın diziden aldığı paradan kendisine ödenmesi gereken 57 bin TL'lik komisyon ücretini alamadığını belirtti.

57 BİNLİK KOMİSYON

Neşe Erberk, komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Kasım 2019'da icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Aralarındaki dava devam ederken bir davada Biran Damla Yılmaz'dan geldi.

DAVA AÇTI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran genç oyuncu, sözleşmenin feshedilme sebebi olarak Erberk Ajans'ın yeterli düzeyde olmadığını, ajansa ödenecek bir komisyon ücreti olmadığını ileri sürdü. Sözleşme kapsamında araştırma yapılmasını talep eden Yılmaz sözleşmeden kaynaklanan alacak davası açtı.

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan karşı atak! Neşe Erberk alacak davası açmıştı!
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