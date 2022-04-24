Ece Sükan: Özgünlük yok herkes aynı

Stil danışmanı, moda editörü, oyuncu, model, kreatif direktör... Kariyerinizdeki tüm bu başlıkların içinde nasıl bir Ece barınıyor?
İçinde bulunduğum tüm bu alanlar
beni yansıtıyor, beni ben yapıyor
diyebiliriz aslında. Çocukluğumdan
beri hep çok yönlü, multidisipliner
ve kendini farklı katmanlarda beslemeyi
seven biriyim. Bu yapısal özelliğim
de kariyer yolculuğumda beni
çeşitli yolculuklara çıkarttı. Annemin
tiyatro ve seslendirme sanatçısı
olması, müthiş stili, tiyatro kulislerindeki
kostümler, abimin fotoğraf
ve sanata merakı da ilgi alanlarımı
belirleyen faktörlerden olmuştur.
Zaten tüm bu edindiğim unvanlar
da birbirini besliyor ve yaratıcı alanlarda
kendimi ifade etmeme olanak
sağlıyor, beni zenginleştiriyor. Bu
yüzden de beni ben yapıyor!
Bugünkü stil anlayışınızı oturtmak için nasıl süreçlerden geçtiniz? Hâlâ değişmeye devam ediyor musunuz?
Stilim çocukluk yıllarımdan
beri özgün ve
eklektik. Daha önce dediğim
gibi annemin muazzam
stili, estetik anlayışı
da bazımı oluşturdu
elbette. Her zaman vintage
ve ikinci el giyinmeyi
de seven, iç sesini
dinleyen biriydim.
Oldukça emprovize
bir stilim olduğu için de elbette
değişkenlik gösteriyor. Değişmemek
imkansız bence, evrenin kanunu
gibi, her saniye değişiyoruz,
gelişiyoruz sonuçta. Ama başkaları
değil, kendi iç sesiniz rehberiniz
olunca ortak payda zaten size özgü
bir tutarlılıkta oluyor, bu da işte stil
dediğimiz nokta oluyor.
Modada özgün olmak artık kolay rastladığımız bir şey değil. Sizce bu içten gelen bir şey mi, yoksa sonradan öğrenilebilir mi?
İçten geldiğine inanıyorum.
Sonradan
çalışılarak oluşturulan
stillerde, iyi bile olsalar
eksik bir ruh parçası
olduğu sezilebiliyor
bence.
Kısa süre önce moda haftası için Avrupa'daydınız. Moda son iki yıldır büyük bir değişim geçiriyor. Size göre bu değişim sokaklara nasıl yansımıştı?
En son geçtiğimiz Paris
Moda Haftası'na katıldım. Pandemi
sonrası tamamen normale dönülen
ilk moda haftası olduğu için enerji
bir hayli yüksekti. Herkes inanılmaz
özlemiş moda haftasının koşturmasını
ve modunu. Sokak stilleri artık
eskisi gibi doğal ve çabasız olmuyor
tabii. Moda haftalarına ilk gitmeye
başladığım yıllarda, 15 yıl olmuştur,
editörlerin günlük halleri sokak
stilini doğurmuştu. Sonrasında dijital
devrim ve sosyal medya çağının
başlamasıyla stiller adeta reklam
panosuna dönüştü. Özgünlük azaldı,
kendilerine verilen kombini giyen
influencer'lar her yeri kapladı.
Moda başkentleri sizi nasıl besliyor?
Dünya modasına yön veren Paris,
Milano, Londra ve New York en
çok beslendiğim şehirler. Müzeleri,
sokakları, tasarım dükkanları, restoranları,
şehirdeki sokak stilleri ile
her zaman ilham vericiler.