Ece Sükan: Özgünlük yok herkes aynı

İçinde bulunduğum tüm bu alanlarbeni yansıtıyor, beni ben yapıyordiyebiliriz aslında. Çocukluğumdanberi hep çok yönlü, multidisiplinerve kendini farklı katmanlarda beslemeyiseven biriyim. Bu yapısal özelliğimde kariyer yolculuğumda beniçeşitli yolculuklara çıkarttı. Annemintiyatro ve seslendirme sanatçısıolması, müthiş stili, tiyatro kulislerindekikostümler, abimin fotoğrafve sanata merakı da ilgi alanlarımıbelirleyen faktörlerden olmuştur.Zaten tüm bu edindiğim unvanlarda birbirini besliyor ve yaratıcı alanlardakendimi ifade etmeme olanaksağlıyor, beni zenginleştiriyor. Buyüzden de beni ben yapıyor!Stilim çocukluk yıllarımdanberi özgün veeklektik. Daha önce dediğimgibi annemin muazzamstili, estetik anlayışıda bazımı oluşturduelbette. Her zaman vintageve ikinci el giyinmeyide seven, iç sesinidinleyen biriydim.Oldukça emprovizebir stilim olduğu için de elbettedeğişkenlik gösteriyor. Değişmemekimkansız bence, evrenin kanunugibi, her saniye değişiyoruz,gelişiyoruz sonuçta. Ama başkalarıdeğil, kendi iç sesiniz rehberinizolunca ortak payda zaten size özgübir tutarlılıkta oluyor, bu da işte stildediğimiz nokta oluyor.İçten geldiğine inanıyorum.Sonradançalışılarak oluşturulanstillerde, iyi bile olsalareksik bir ruh parçasıolduğu sezilebiliyorbence.En son geçtiğimiz ParisModa Haftası'na katıldım. Pandemisonrası tamamen normale dönülenilk moda haftası olduğu için enerjibir hayli yüksekti. Herkes inanılmazözlemiş moda haftasının koşturmasınıve modunu. Sokak stilleri artıkeskisi gibi doğal ve çabasız olmuyortabii. Moda haftalarına ilk gitmeyebaşladığım yıllarda, 15 yıl olmuştur,editörlerin günlük halleri sokakstilini doğurmuştu. Sonrasında dijitaldevrim ve sosyal medya çağınınbaşlamasıyla stiller adeta reklampanosuna dönüştü. Özgünlük azaldı,kendilerine verilen kombini giyeninfluencer'lar her yeri kapladı.Dünya modasına yön veren Paris,Milano, Londra ve New York ençok beslendiğim şehirler. Müzeleri,sokakları, tasarım dükkanları, restoranları,şehirdeki sokak stilleri ileher zaman ilham vericiler.