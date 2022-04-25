Furkan Kızılay’dan Barış Murat Yağcı yorumu: Şiddet uygulayacak biri olduğunu düşünmüyorum!

Furkan Kızılay, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da Çocuklar Duymasın serüveninden de bahsederek son sezonda oynamadığı için vefasız ilan edildiğini açıkladı. Kızılay, farklı bir kariyer planlaması yaptığını dile getirerek "32 yaşında hala babası ensesine vuran bir karakteri oynamak istemedim. Karakter evrilseydi yine içerisinde olabilirdim. Vefasız ilan edildim ama benim kimseye kırgınlığım yok" dedi.

Survivor macerası nasıl geçti senin için? Erken elendiğini düşünüyor musun?

Erken elendiğimi düşünüyorum, yalan değil. Önceki Survivor maceram yaklaşık 5 ay sürmüştü. Bu defa 1 ay 1 hafta kaldım. All Star çok daha zor tabii. Sürpriz elemeler olabilir diyorduk. Bence o sürpriz elemelerden biri benim başıma geldi. Ama yine de çok keyif aldım. Orada survive etmeye olayını çok seviyorum. Herkes sıkılıyordu adada. Ama ben bir gün mutfak yapıyordum, diğer gün L koltuk. Sürekli üretiyordum. Survivor benim için çok keyifli bir mecra. Evet, aç kalıyorsun. Ama zayıflıyorsun :) Ben adanın tadını çıkardım diyebilirim.

"SURVİVOR'DA KURNAZLIK YAPTILAR"

Birilerinden etkilenerek beni eleme potasına gönderenler oldu diyorsun bir canlı yayınında. Hakkının yendiğini düşünüyor musun?

Haksızlık demeyelim de kurnazlık diyelim. Ben sakat olduğum için benim ismimi yazdığını söyledi kimi arkadaşlar. O zaman benden sonra elenen yarışmacıların da sakatlardan olması gerekti. Nagehan ya da Sercan elenir diye düşünüyordum, sakat oldukları için. Ama Bora elendi. Tutarsızlık oluyor bu. Ama bunların hepsi strateji. Ben stratejilere giremediğim için belki de elendim. Kavga gürültü sevmem ben. Öyle bir insan değilim. Normal hayatımda da çok sakin, müzik yapan, akşam evine gidip oyununu oynayan, arkadaşlarıyla sosyalleşen bir insanım. Orada da bunu yansıtmak istedim.

Bir sonraki All Star'ın ilk yarışmacısı olacak mısın? Sıkılmadın mı?

Acun abiyi çok seviyorum. Oradaki tüm ekiple aile gibiyiz. Aşırı zor bir platform. Acun abi de davet ederken "Ben seni davet ederim ama sen gelmek istersen" dedi zaten. O da farkında zorluğun. Ama tabii ki böyle bir şey rica ederse orada olurum. Asla kırmam onu.