Kuruluş Osman ile yıldızı parlayan Aslıhan Karalar: Şu anda herkes güzel!

Tescilli güzel Aslıhan Karalar, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda sanat camiasında artan estetik ve photoshop'lu paylaşımları değerlendiren Karalar, "şu anda herkes güzel" ifadelerini kullandı. Kendisinde estetik olmadığını da belirten Karalar, estetiğe bakış açısını da açıkladı. İşte Aslıhan Karalar'ın röportajının dikkat çeken detayları…

-Best Model'da birinci olmanın ardından da Paris'te elli ülke arasında Best Model of World birincisi seçilerek mankenler kraliçesi ünvanı almışsın. Harika bir başarı, nasıl bir histi? Daha sonra oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

17 yaşındaydım. İngiltere'de King's College'a girdim. Orada hem okurken bir yandan London Film Academy'de oyunculuk eğitimi almaya başladım. Zaten oyunculuğa hevesim vardı ama anne-baba mühendis, İşletme okumamı istiyorlardı. Ben de İşletme ve Sosyal Bilimler okudum. Reşit olduğum gün Best Model'e başvurdum. Sonra Londra'dan Kıbrıs'a, oradan İstanbul'a geldim. Sonra Türkiye'de oyunculuk eğitimi almaya başladım.

-Oyunculuk aşkı nereden geldi?

Çocukluktan beri vardı aslında ama anne baba mühedisti.

-Hobi olarak mı yap dediler?

Çocukluktan beri "Aslıhan mühendis olsun" bizim gibi, işimizi devam ettirsin istediler. Şimdi kardeşime devrettim. Sonra "Şahin Tepesi" ile giriş yaptım ekranlara. 2 yaşından beri İngilizce eğitimi aldığım için aksanım vardı. 3 sene kadar diksiyon eğitimi aldım. Diksiyonum düzeldikten sonra "Kuruluş Osman" dizisi oldu, filmlerimiz oldu.