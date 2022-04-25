Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:54Son Güncelleme: 25.4.2022 16:54
Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil’in "Yanık" pozu olay oldu!
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, her hareketiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 275 bin takipçisi bulunan Erbil, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırı olmadan fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, "Çok iyi yanmışım" açıklamasını yaptı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dekolteli pozları sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den bu kez de sütyensiz bir poz geldi.
MİNİLİ POZU BEĞENİLMİŞTİ
Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.
"ÇOK İYİ YANMIŞIM"
Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı.
Sütyensiz bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.
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Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin Erbil’in "Yanık" pozu olay oldu!