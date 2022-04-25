Ne yaptın bize Monica! Maria Callas: Mektuplar ve Anılar oyunu hayal kırıklığına uğrattı!

Bellucci, Callas'ın mektuplarını seslendirdi sadece. Bir okuma tiyatrosu gibi diyeceğim ama onda bile duygu yoğunluğunu seyirciye geçirmek için çaba sarf edilir. Bellucci'nin hiç öyle bir çabası yoktu. Hardal rengi bir koltuk, Callas'ın aryalarını duyabilmek için bir plak, çok az ışık, çok az mimik ve sıfır duygu vardı. Başladığı gibi aynı tonda bitirdi konuşmasını. 'İşte dünya starı böyle olur' diyebileceğimiz en ufak bir performans göremedik. Dahası, oyun sırasında esneyenler, uyuklayanlar ve hatta yarısı bile olmadan çıkanlar gördüm. Ben de saatime bu kadar çok baktığım bir oyun hatırlamıyorum. Biletleri 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişen gösteri, iki gün üst üste kapalı gişe oynandı. Ancak ardında büyük memnuniyetsizlik bıraktı.

