Nehir Erdoğan: Renan ile aşk yaşadığım iddiası şehir efsanesi

Nehir Erdoğan önceki gece aralarında Mustafa Denizli, Hıncal Uluç gibi isimlerin de bulunduğu dostlarıyla Nişantaşı'nda bir mekanda hasret giderdi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir sinema filmi ile beyaz perdede olacağını, çekimlerine yazın başlanacağını söyledi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin "Renan Kaleli ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Arkadaşlar, bir şehir efsanesidir aldı başını gidiyor. Renan sevgilim değil, arkadaşım. Hiçbir zaman birlikte olmadık. Bu haberleri her okuduğumda kahkaha atıyorum."