Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği tek celsede bitti
Giriş Tarihi: 26.4.2022 16:03 Son Güncelleme: 26.4.2022 16:03

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği tek celsede bitti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği tek celsede bitti

Evlilik Hakkında Her şey’ dizisinde boşanma avukatı rolünü üstlenen ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliğine nazar değdi. Ünlü oyuncu Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

'Evlilik Hakkında Her şey' dizisinde boşanma avukatı rolünü üstlenen 39 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu. Evliliği hakkında "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DAVA AÇILDI

Gökçe Eyüboğlu ve eşinden kötü haber geldi. Anlaşmazlık yaşayan Eyüboğlu çifti İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu ve mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu katıldı. Tarafların talebi üzerine mahkeme dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı. 10 dakika süren boşanma davasında çift tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Çiftlik Dostu wiCow
Çiftlik Dostu wiCow
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği tek celsede bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA