Oyuncu Gökçe Eyüboğlu’nun gözlerden uzak yaşadığı evliliği tek celsede bitti

'Evlilik Hakkında Her şey' dizisinde boşanma avukatı rolünü üstlenen 39 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu. Evliliği hakkında "Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.