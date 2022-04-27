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Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:51

Hakan, Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Hakan, Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 28 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de 134’üncü bölümüyle atv ekranında olacak.

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler.

Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.20'de atv'de.

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Hakan, Züleyha’yı öldürmek isteyen Çolak’ın karşısına dikiliyor
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