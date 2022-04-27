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Giriş Tarihi: 27.4.2022 07:11 Son Güncelleme: 27.4.2022 07:20

Hülya Avşar o anları anlattı! Katıldığı iftarda davetlilerin fotoğraflarını çekmişti...

Hülya Avşar o anları anlattı! Katıldığı iftarda davetlilerin fotoğraflarını çekmişti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür- sanat dünyasının ünlü simaları ile iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sanatçıların fotoğrafını çeken Hülya Avşar o anı böyle anlattı "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler."

Hülya Avşar önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek'te aracında görüntülendi.

Avşar kızı, geçtiğimiz hafta katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti hakkındaki soruları yanıtladı.

Gecede davete katılanların fotoğraflarını çeken Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler" dedi.

Yeni çıkacak albümü hakkında da konuşan Avşar, "Şarkı geliyor, şampiyon belli" dedikten sonra arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye 100 TL verip evinin yolunu tuttu.

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Hülya Avşar o anları anlattı! Katıldığı iftarda davetlilerin fotoğraflarını çekmişti...
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