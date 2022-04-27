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Giriş Tarihi: 27.4.2022

Şahan Gökbakar'ın yalanı kısa sürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Şahan Gökbakar’ın yalanı kısa sürdü

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Tortum Şelalesi 'kurudu' paylaşımına Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan yanıt geldi. Uzundere Belediye Başkanı Halis Aktoprak, gürül gürül akan şelalenin yanından video çekip "Yalana itibar etmeyin" dedi. Çark eden Gökbakar ise "Durumun mevsimsel olduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.

Şahan Gökbakar, Tortum Şelalesi hakkında "Yeni hali daha iyi, kupkuru…" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bunun üzerine Uzundere Belediye Başkanı Halis Aktoprak, gürül gürül akan şelalenin yanından video çekip "Yalana itibar etmeyin" dedi.

Çark eden Gökbakar ise "Durumun mevsimsel olduğu söyleniyor" açıklamasını yaptı.

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Şahan Gökbakar'ın yalanı kısa sürdü
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