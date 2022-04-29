Yeliz Yeşilmen’in eski eşi Ali Uğur Akbaş’tan Deniz Akkaya’ya dava!

"TRANS BİR BİREYLE EVLENME YAKIŞTIRMASI YAPMAK AHLAK DIŞI BİR BENZETMEDİR"

Ali Uğur Akbaş'ın avukatı aracılığı ile verdiği itiraz dilekçesinde "Erkek bir bireyin başka bir trans bireyle yakıştırması, bu bireyin iş insanı olması ve önemli siyasi partilerde önemli roller almış olması ve bu pozisyondaki bir insanı trans bireyle evlenme yakıştırması hem hakaret içerikli bir yakıştırmadır hem de ahlak dışı bir benzetmedir. Türk TV reality programları bu tarz olaylara vücut vermekte ve insanlara bu tarz ahlak dışı olguları normalleştirilmeye çalışmaktadır. Deniz Akkaya da bu amacın yegane figürlerinden biridir ve her programda yalnızca insanların küçük düşürücü yönlerini cımbızlamakta ve bu şekilde müvekkilde dahil bir çok insana hakaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.