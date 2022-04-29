Yeliz Yeşilmen’in eski eşi Ali Uğur Akbaş’tan Deniz Akkaya’ya dava!

Yeliz Yeşilmen'in eski eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş, kendisine hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında davacı oldu. Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı magazin programında Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'e "Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken, kusura bakma boşanırken dayakta yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir" demişti. Bu sözler üzerine Akbaş savcılığa giderek Akkaya'dan şikayetçi olmuştu. Savcılık ise takipsizlik kararı vermişti. Ali Uğur Akbaş avukatı aracılığı ile nöbetçi hakimliğe başvurarak takipsizlik kararına itirazda bulundu.
"TRANS BİR BİREYLE EVLENME YAKIŞTIRMASI YAPMAK AHLAK DIŞI BİR BENZETMEDİR"
Ali Uğur Akbaş'ın avukatı aracılığı ile verdiği itiraz dilekçesinde "Erkek bir bireyin başka bir trans bireyle yakıştırması, bu bireyin iş insanı olması ve önemli siyasi partilerde önemli roller almış olması ve bu pozisyondaki bir insanı trans bireyle evlenme yakıştırması hem hakaret içerikli bir yakıştırmadır hem de ahlak dışı bir benzetmedir. Türk TV reality programları bu tarz olaylara vücut vermekte ve insanlara bu tarz ahlak dışı olguları normalleştirilmeye çalışmaktadır. Deniz Akkaya da bu amacın yegane figürlerinden biridir ve her programda yalnızca insanların küçük düşürücü yönlerini cımbızlamakta ve bu şekilde müvekkilde dahil bir çok insana hakaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.
"DENİZ AKKAYA MÜVEKKİLİME HUSUMET GÜTMEKTEDİR"
Akbaş'ın avukatı Deniz Akkaya'nın müvekkiline karşı husumet güttüğünü belirterek "Her fırsatta hem toplum önünde hem kendi çevresinde müvekkil hakkında hakarete varan beyanlarda bulunmakta ve müvekkili insanlara yanlış göstermeye çalışmaktadır. Ödül mahiyetli takipsizlik kararının sayın hakimlikçe inceleme sonrasında kaldırılması ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir" diyerek takipsizlik kararına itirazda bulundu.