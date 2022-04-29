Züleyha Ve Hakan’ın nikah gününde şaşırtan telefon! Perşembe’nin galibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Hakan son anda Züleyha'nın hayatını kurtardı ve derhal ona bu ölümcül tuzağı kuranların peşine düştü. Yakalanan iki şüpheli birden Vahap'ın ismini verince Çolak Ağa temize çıkmış gibi görünse de Hakan ve Züleyha bu hamlenin arkasında Çolak'ın olduğundan emindi.
Hakan, hesap sormak için Çolak'ın karşısına dikildiğinde Çolak durumun kötüye gittiğini anlayarak kaçtı. Önce savcı tarafından uyarılan ardından Abdülkadir tarafından tehdit edilen Çolak, Şermin'in de ortaya çıkarak hakkındaki gerçekleri anlatması ile iyice köşeye sıkıştı.
Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Züleyha ve Hakan'ın nikahı için konak gelin gibi süslendi. Çukurova'nın tüm önde gelenlerini davetli olarak nikahta yerlerini almışken, Lütfiye'nin gecikmesi Züleyha'yı endişelendirdi.