Züleyha Ve Hakan’ın nikah gününde şaşırtan telefon! Perşembe’nin galibi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Hakan, hesap sormak için Çolak'ın karşısına dikildiğinde Çolak durumun kötüye gittiğini anlayarak kaçtı. Önce savcı tarafından uyarılan ardından Abdülkadir tarafından tehdit edilen Çolak, Şermin'in de ortaya çıkarak hakkındaki gerçekleri anlatması ile iyice köşeye sıkıştı.

Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Züleyha ve Hakan'ın nikahı için konak gelin gibi süslendi. Çukurova'nın tüm önde gelenlerini davetli olarak nikahta yerlerini almışken, Lütfiye'nin gecikmesi Züleyha'yı endişelendirdi.