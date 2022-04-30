MFÖ grubu solisti Özkan Uğur’dan üzücü haber! Özkan Uğur’un hastalığı 3. nüksetti... Akıllı ilaca başladı!

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarına kötü haber verdi. 30 yıldan fazla süredir müzik piyasasında var olan ve 7'den 70'e her yaştan hayranı olan MFÖ Grubu'ndan son dakika üzücü haber geldi.
68 yaşındaki Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu. Özkan Uğur hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurdu.
"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"
Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
Peki kanser tedavilerinde kullanılan akıllı ilaç nedir?
Akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını ve yayılmasını önlemek için tasarlanmış, hedefe yönelik tedavi için en önemli araçlardan biridir. Hastaya özel tedavi prensibi ile pek çok kanser türünde kullanabilen akıllı ilaç yöntemi kanserli hücreyi hedefleyici özelliği sayesinde sağlıklı hücrelere neredeyse zarar vermiyor. Saç ve kaş dökülmesi gibi yan etkiler yapmayan ve kemoterapiye bağlı bazı yan etkilerin minimum seviyede gözlendiği akıllı ilaçlar, hastaların yaşam kalitesini de artırıyor.
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle..." notunu paylaşmıştı.
"FERHAN'IN OYUNU OLMASAYDI..."
MFÖ üyelerinden Mazhar Alanson grubunun kurulmasında, Ferhan Şensoy'un etkili olduğunu anlatmıştı. Usta müzisyen "Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat (Güner) ile Özkan'ın (Uğur), Ferhan Şensoy'la çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın bestelediği 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı', diğeri 'Yalnızlık Ömür Boyu' oldu. Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı." açıklamasında bulunmuştu.