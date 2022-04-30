Ünlü oyuncu Cüneyt Mete: Çok haylaz bir çocuktum dördüncü kattan bile düştüm

Ünlü oyuncu Cüneyt Mete, şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı 'Orhan' karakteriyle çok konuşuluyor. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babasını canlandıran Mete, dizideki eşi 'Şengül' ile yaşadığı diyaloglarla ve çatışmalarla da dikkat çekiyor.Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Mete, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı. Ünlü oyuncu, ekranlardaki çıkışını ise 'Aşk ve Mavi' dizisinde canlandırdığı 'Cemal Göreçki' karakteriyle yaşadı ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Şu sıralar 'Kardeşlerim' dizisindeki performansıyla çok konuşulan oyuncu, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.Çocukluk yıllarında ailenin yaramaz çocuğu olduğunu söyleyen Mete, "Çocukluğum ailem için zor geçti. Annem işten 'Acaba bugün ne yaptı? Ne duyacağım?' korkusuyla gelirdi. Dört kardeştik ve en haylazı bendim. Hatta 4. kattan düşmelere kadar işi vardırmıştım. 50 yaşıma geldim, hâlâ anlatıyorlar, benim çocukluğumdan bahsediyorlar. 'Çocukların senin gibi yaramaz olmaz inşallah' diyorlar" diye konuşuyor.Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı bir tiyatro oyunundan da bahseden ünlü oyuncu, performansındaki başarıdan ötürü izleyicilerin kendisini tanımakta güçlük çektiğini de söylüyor: "Tiyatrodayken birisi bana rol aldığım oyun için '3 defa seyrettim, sen oynamıyordun' dedi. Bir türlü o rolü oynadığıma ikna edemedim. Hatta oyun 3 kişilikti ve tek erkek bendim. Tabii böyle olması benim hoşuma da gitti."Ünlü oyuncunun yemekle de pek arası yokmuş. Hatta zaman zaman sette yemek yemeyi bile unuttuğunu söylüyor:"Aslında bir şeyler yemek tansiyonum düşünce aklıma geliyor. Tansiyonum düşüyor, elim ayağım titriyor, ne oldu acaba diye düşünürken yemek yemeyi unutmuşum deyip yiyorum. Yeni lezzetlere de pek açık değilim. Güney Kore turnesine gitmiştik. 8 gün sürdü ve sabah kahvaltısında sadece yumurta yemiştim. Onun dışında hiçbir şey yemedim."Ünlü oyuncu, rol aldığı projeler için çok fazla ezber yaptığını da belirtiyor: "Hafızam çok dolu, binlerce sayfa ezberlemişliğim vardır. Günlük dizi geçmişim de var. Bir oyunu ezberliyorsunuz, 80 sayfa. Onu 5 sene boyunca oynuyorum. Sonra oyun bitti dedikleri zaman bir hafta sonra hiçbir şey hatırlamadığım oluyor. Ama sezon bitiyor, 3 ay ara veriyoruz. Eğer yeniden oyuna başlayacaksam o ezber hemen aklıma geliyor. Bitti dedikleri anda siliyor beynim. Hafızamın çok güçlü olduğunu söylerler. Çok hızlı ezberlerim."