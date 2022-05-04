Ünlü oyuncu Serhat Özcan evliliğe ilk adımı attı

Serhat Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi.

Serhat Özcan'ın kendisi gibi oyuncu Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Usta tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğin yanı sıra dizi film tutkunlarının; son dönemlere damgasını vuran Mucize Doktor'da Doktor Adil Erinç, Seksenler'de Metin Öğretmen ve halen reyting rekorları kıran Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterini canlandıran Reha Özcan, "57 yıllık kardeşim. O'nu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. O'nun mutluluğuna tanık olmak, O'nun mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını O'ndan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde O'nun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz" dedi.