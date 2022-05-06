Güzel oyuncu Selin Şekerci’den aşk itirafı! ‘Aşka tövbe ettim’

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme'deki Korto adlı mekandaydı.
Hürriyet'in haberine göre; Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, "Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!" diyerek ponponlu tacını çıkardı.
"Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!" Muhabirlerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: "Yok yok hepsi benim bebeklerim!"
Selin Şekerci oyuncu Kaan Taşaner ile aşk yaşamış, evliliğe gitmesi beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitmişti.