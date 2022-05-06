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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:55 Son Güncelleme: 6.5.2022 10:04

Güzel oyuncu Selin Şekerci’den aşk itirafı! ‘Aşka tövbe ettim’

Güzel oyuncu Selin Şekerci’den aşk itirafı! ‘Aşka tövbe ettim’

Güzel oyuncu Selin Şekerci’nin aşk itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı ortak arkadaşlarının doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. Selin Şekerci sorular üzerine “aşka tövbe ettiğini” söyledi.

Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme'deki Korto adlı mekandaydı.

Hürriyet'in haberine göre; Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, "Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!" diyerek ponponlu tacını çıkardı.

HEPSİ BENİM BEBEKLERİM

"Çocuk yapmak istiyorum" açıklaması hatırlatılınca "Evet, anne olmayı çok istiyorum" diyen Selin Şekerci, "Baba adayı var mı peki?" sorusuna ise beklenmedik bir yanıt verdi:

"Aday yok. Ben aşka tövbe ettim, aşk meşk yok!" Muhabirlerin "Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?" sorusu da ünlü oyuncuyu güldürdü: "Yok yok hepsi benim bebeklerim!"

Selin Şekerci oyuncu Kaan Taşaner ile aşk yaşamış, evliliğe gitmesi beklenen ilişki sürpriz bir şekilde bitmişti.

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Güzel oyuncu Selin Şekerci’den aşk itirafı! ‘Aşka tövbe ettim’
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