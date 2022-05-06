Züleyha ve Hakan Evlendi Çukurova’da taşlar yerinden oynadı

Leyla'nın nazarlığının çalınması Züleyha'yı huzursuz etti ve şüphelerinin peşinden giderek Şermin ve Betül'e ulaştı. Züleyha'nın müştemilattan kovduğu Şermin ve Betül intikam yemini etti! Abdülkadir'e giderek onu yanına çekmeye çalışan Betül, umduğunu bulamayınca Vahap'la birlikte hareket etmeye karar verdi.